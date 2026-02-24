24 de febrero de 2026 Inicio
Piden restablecer el arancel a las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China

El proyecto propone revisar la medida del Gobierno que elimina la tasa antidumping del 28%, debido a "su alto impacto económico y social en el sector del aluminio, estratégico para el desarrollo industrial".

El sector del aluminio es estratégico para el desarrollo industrial.

Se presentó en el Congreso un proyecto para repudiar la medida del Gobierno que elimina el arancel antidumping del 28% aplicado a las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China, pedir su urgente revisión y el restablecimiento de dicha medida en resguardo de la industria nacional, el empleo argentino y la soberanía productiva.

Entre los fundamentos del proyecto de la diputada nacional Roxana Monzón (UxP) se explica que la decisión de eliminar el arancel implementado en 2020 tiene un alto impacto económico y social dado que el sector del aluminio es estratégico para el desarrollo industrial por su impacto en la construcción, el transporte, la industria alimenticia, el sector energético y múltiples actividades manufactureras.

Resalta además que “en el actual escenario macroeconómico, caracterizado por recesión, caída del consumo, retracción del crédito productivo y deterioro del mercado laboral, la eliminación de instrumentos de defensa comercial debilita aún más a la industria argentina frente a economías con fuerte respaldo estatal y estructuras de costos sustancialmente diferentes”.

La diputada Roxana Monzón pidió defender la industria nacional.

”En un contexto de crisis económica y desempleo creciente, es obligación del Congreso defender la industria nacional”, expresó la diputada Monzón.

