Jorge Macri le entregó la llave de la Ciudad de Buenos Aires al papa León XIV El Jefe de Gobierno porteño reconoció al Pontífice como Visitante Ilustre frente al Monumento a Juan de Garay. La distinción institucional ocurrió tras el encuentro bilateral con Javier Milei en la Casa Rosada y dio paso al acto en el Palacio Libertad. Por Agregar C5N en









Jorge Macri estuvo acompañado por su esposa, María Belén Ludueña, y su pequeño hijo Vito.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entregó las llaves de la Ciudad de Buenos Aires al papa León XIV frente al Monumento a Juan de Garay. El homenaje institucional aconteció tras la audiencia bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, con el propósito de otorgar al Santo Padre la distinción de Visitante Ilustre.

La ceremonia formal tuvo lugar en las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo Nacional. El espacio contiguo a la Casa de Gobierno sirvió de escenario para un breve encuentro entre el mandatario porteño y el líder de la Iglesia Católica.

Durante el acto, el jefe comunal expresó el afecto y la gratitud de la comunidad local hacia el Pontífice. El gesto institucional ratificó la declaración previa de Visitante Ilustre que aprobó la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El desarrollo de la actividad protocolar respetó las pautas acordadas entre los equipos de organización. La logística de la Ciudad y el personal de seguridad de la comitiva vaticana supervisaron el despliegue alrededor del monumento.

La comitiva pontificia continuó su agenda oficial en el Palacio Libertad Este reconocimiento puso fin a la serie de actividades oficiales previstas en el perímetro de la Plaza de Mayo. La agenda del visitante concluyó sus compromisos en las inmediaciones del edificio gubernamental.