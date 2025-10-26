26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Jorge Macri confió en la velocidad del escrutinio y aseguró que los primeros resultados estarán temprano

El jefe de Gobierno porteño habló tras emitir su sufragio en Palermo y pidió a los ciudadanos que se acerquen a votar. “Lo peor en las elecciones es la baja participación”, señaló.

Por

Jorge Macri votó en Palermo y llamó a los ciudadanos a emitir su sufragio.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confió en la velocidad del escrutinio en la jornada de este domingo en las Elecciones generales de legisladores. Además, destacó la importancia de la participación ciudadana durante la jornada electoral.

La participación es uno de los datos clave de esta elección legislativa.
Te puede interesar:

Elecciones legislativas 2025: hasta las 11 de la mañana votó el 17% del padrón

El mandatario porteño subrayó que la jornada se está desarrollando con normalidad y que el nuevo sistema electoral facilitará un recuento ágil y transparente: “Va a ser rápido el escrutinio, así que tendremos información temprano y de manera transparente”, señaló.

Asimismo, el funcionario porteño hizo un llamado a los vecinos a concurrir a votar: “Es un lindo día para salir de casa, venir, votar. Se hace rápido, no hay filas y es simple. Nadie se va a confundir. Lo importante es que la gente participe”.

Al mismo tiempo, celebró la posibilidad de que los porteños puedan expresarse en las urnas. En ese sentido reconoció que siempre celebra que se pueda votar: “Hoy la gente puede expresar su vocación de participar, que es lo mejor que tenemos cada dos años. Hay que cuidar eso”.

Por otra parte, consultado sobre las declaraciones de la candidata presidencial Patricia Bullrich, quien había manifestado su disconformidad por la falta de apoyo del PRO en la campaña, Macri defendió la labor de su espacio.

“A mí no me tocó ser candidato, pero nuestros candidatos en la lista estuvieron haciendo campaña todos los días. Tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad y en la Provincia, y cada uno tiene sus roles. Una cosa es ser candidato y otra ser funcionario. Se trabajó bien”, afirmó.

Cuántos diputados y senadores renuevan su banca, provincia por provincia

Las elecciones legislativas de este domingo servirán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.

Ocho provincias deberán renovar simultáneamente su representación en ambas cámaras del Congreso.

  • Ciudad de Buenos Aires: elegirá 3 senadores y 13 diputados.
  • Entre Ríos: renovará 3 senadores y 5 diputados.
  • Chaco: se renovarán 3 senadores y 4 diputados.
  • Salta: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Neuquén: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Santiago del Estero: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Río Negro: elegirán 3 senadores y 2 diputados.
  • Tierra del Fuego: elegirán 3 senadores y 2 diputados.
  • La mayor parte del recambio legislativo se da en la Cámara de Diputados.
  • Provincia de Buenos Aires: renovará 35 diputados.
  • Córdoba: renovará 9 diputados.
  • Santa Fe: renovará 9 diputados.
  • Mendoza: elegirá 5 diputados.
  • Tucumán: renovará 4 diputados.
  • Jujuy: 3 diputados.
  • Catamarca: 3 diputados.
  • San Juan: 3 diputados.
  • San Luis: 3 diputados.
  • Santa Cruz: 3 diputados.
  • Corrientes: 3 diputados.
  • La Pampa: 3 diputados.
  • Misiones. 3 diputados.
  • La Rioja: 2 diputados.
  • Chubut: 2 diputados.
  • Formosa: 2 diputados.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Votó Kicillof en La Plata: "Estamos eligiendo qué va a pasar en Argentina"

play

Entre apoyos y reproches, Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar

play

Elecciones legislativas 2025: en una jornada sin sobresaltos, ya votaron los principales candidatos y referentes

Las Elecciones 2025 dejaron muchos memes en internet.

Los mejores memes de las Elecciones 2025 en redes sociales

play

Martín Lousteau: "El plan económico no le está funcionando a la gente, a las empresas ni a los comercios"

Javier Milei vuelve a llamar la atención de los medios del mundo en la previa de las elecciones legislativas de este domingo.

El análisis de las elecciones en los medios extranjeros: dudas y advertencias sobre Milei

Rating Cero

Las Elecciones 2025 dejaron muchos memes en internet.

Los mejores memes de las Elecciones 2025 en redes sociales

Esta comedia romántica tiene dos protagonistas muy diferentes entre sí.
play

Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance

El año 2020 fue uno muy complicado. La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos. Hace cinco años se estrenó una película de Marvel de la que nadie se acuerda ya. Los Nuevos Mutantes (2020), dirigida por Josh Boone.

La protagonizan Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, pero fue un fracaso en Marvel y nadie la recuerda: qué película es

Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso.
play

De qué se trata El elixir de la inmortalidad, la película de zombies que es de lo más visto de Netflix

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix
play

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix

El Chino Darín brilla en una de las películas españolas más vistas del año en Netflix.
play

La película española que está en Netflix y la rompe en el mundo: actúa el Chino Darín

últimas noticias

La participación es uno de los datos clave de esta elección legislativa.

Elecciones legislativas 2025: hasta las 11 de la mañana votó el 17% del padrón

Hace 5 minutos

Votó Kicillof en La Plata: "Estamos eligiendo qué va a pasar en Argentina"

Hace 11 minutos
Si estabas pensando en renovar tu look, hoy es el momento perfecto para cortarte el pelo

¿Por qué hoy es el mejor día para cortarse el pelo? Luna en Cuarto Creciente y Sagitario

Hace 17 minutos
Conocé los montos actuales de las Inversiones en plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 7.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hace 25 minutos
La 20° jornada de Fórmula 1 será a las 17 (hora argentina) y se podrá ver en Disney + y Fox Sports

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto corre en el Gran Premio de México

Hace 26 minutos