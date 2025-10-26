Jorge Macri confió en la velocidad del escrutinio y aseguró que los primeros resultados estarán temprano

El jefe de Gobierno porteño habló tras emitir su sufragio en Palermo y pidió a los ciudadanos que se acerquen a votar. “Lo peor en las elecciones es la baja participación”, señaló.

Jorge Macri votó en Palermo y llamó a los ciudadanos a emitir su sufragio.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , confió en la velocidad del escrutinio en la jornada de este domingo en las Elecciones generales de legisladores. Además, destacó la importancia de la participación ciudadana durante la jornada electoral.

El mandatario porteño subrayó que la jornada se está desarrollando con normalidad y que el nuevo sistema electoral facilitará un recuento ágil y transparente: “Va a ser rápido el escrutinio, así que tendremos información temprano y de manera transparente” , señaló.

Asimismo, el funcionario porteño hizo un llamado a los vecinos a concurrir a votar: “Es un lindo día para salir de casa, venir, votar. Se hace rápido, no hay filas y es simple. Nadie se va a confundir. Lo importante es que la gente participe ”.

Al mismo tiempo, celebró la posibilidad de que los porteños puedan expresarse en las urnas. En ese sentido reconoció que siempre celebra que se pueda votar: “Hoy la gente puede expresar su vocación de participar, que es lo mejor que tenemos cada dos años. Hay que cuidar eso”.

Por otra parte, consultado sobre las declaraciones de la candidata presidencial Patricia Bullrich, quien había manifestado su disconformidad por la falta de apoyo del PRO en la campaña, Macri defendió la labor de su espacio.

“A mí no me tocó ser candidato, pero nuestros candidatos en la lista estuvieron haciendo campaña todos los días. Tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad y en la Provincia, y cada uno tiene sus roles. Una cosa es ser candidato y otra ser funcionario. Se trabajó bien”, afirmó.

Las elecciones legislativas de este domingo servirán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.

Ocho provincias deberán renovar simultáneamente su representación en ambas cámaras del Congreso.