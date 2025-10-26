26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El análisis de las elecciones en los medios extranjeros: dudas y advertencias sobre Javier Milei

Entre apoyo por la baja de la inflación y críticas por la recesión y el desempleo, la mirada sobre Javier Milei oscila entre la cautela y la alarma. Para The Economist es un líder acorralado, mientras que para The Guardian se trata de un ejemplo más de "populismo" que promete cambio y deja crisis.

Por
Javier Milei vuelve a llamar la atención de los medios del mundo en la previa de las elecciones legislativas de este domingo.

Javier Milei vuelve a llamar la atención de los medios del mundo en la previa de las elecciones legislativas de este domingo.

En la previa de las elecciones legislativas nacionales de este domingo, los ojos del mundo se posan sobre la Argentina, por la atención despertada tras el salvataje del Tesoro de los Estados Unidos y la curiosidad que persiste sobre el estilo confrontativo del presidente Javier Milei en un marco de tensiones económicas y descontento social.

Te puede interesar:

Votó Kicillof en La Plata: "Estamos eligiendo qué va a pasar en Argentina"

Para el medio británico The Economist, las elecciones del 26 de octubre son inéditas por "tanta atención mundial", con los mercados y Washington siguiendo cada encuesta, mientras que, en contraste, predomina la apatía entre el electorado. La nota, titulada "El destino de Javier Milei depende de las próximas elecciones. ¿Podrá ganar?", destaca que Milei logró bajar la inflación mensual del 13% al 2%, pero su imagen se deterioró tras errores como la promoción de una criptomoneda fallida y las acusaciones contra su hermana. El entusiasmo inicial se desvaneció, y su proyecto político "corre el riesgo de desmoronarse".

The Guardian, por su parte, describe un país al borde del colapso industrial. En el artículo titulado "¿Los populistas siempre destruyen la economía?", el medio inglés resalta que el congelamiento del tipo de cambio y la apertura comercial convirtieron a Argentina en "el país más caro de Sudamérica", con miles de empresas que cerraron y más de 250.000 empleos perdidos. El artículo presenta a un gobierno que ha contenido la inflación, pero "a costa de una gran recesión".

Ambos medios coinciden en destacar el papel de Donald Trump, cuya intervención financiera con el swap de u$s20 mil millones buscó frenar una crisis cambiaria. Para The Economist, esa ayuda "parece haber evitado" un colapso del peso, aunque podría ser políticamente dañina por percibirse como un "ataque a la soberanía argentina". En The Guardian, este rescate refuerza la idea de que el "experimento populista" de Milei depende del apoyo externo, situándolo en la órbita de líderes como Trump, Giorgia Meloni y Viktor Orbán.

Javier Milei Donald Trump
Los medios del mundo destacan el vínculo entre Javier Milei y Donald Trump.

Los medios del mundo destacan el vínculo entre Javier Milei y Donald Trump.

"Aun así, La Libertad Avanza debería obtener un rendimiento mucho mejor en las elecciones intermedias nacionales que en septiembre. Por un lado, el duro golpe que recibió el Gobierno bien podría asustar a los votantes centristas y hacer que acudan a votar en lugar de quedarse en casa, como muchos hicieron entonces. Puede que no les entusiasme Milei, pero detestan a los peronistas. Milei también es más popular en el interior del país que en la provincia de Buenos Aires. Muchos votantes aún lo recompensarán por reducir la inflación. Si el peso se hubiera desplomado, habría estado en serios problemas, y la intervención de Trump parece haberlo evitado", analiza The Economist.

Sin embargo, el medio resalta algunos detalles que podrían atentar contra un triunfo oficialista, como la renuncia de José Luis Espert por sus vínculos con presuntos narcotraficantes. "La imagen de anticorrupción y outsider de Milei podría haberse visto perjudicada por estos repetidos escándalos", expresa el texto. "El mayor problema es el peso que pesa sobre los bolsillos de los argentinos. ¿De qué sirve que bajen los precios si la gente no tiene trabajo?", añadió.

Para The Guardian, en tanto, "ya sea que el proyecto populista de Milei se derrumbe o que Trump lo mantenga con vida artificial, los ciudadanos argentinos ya han pagado un alto precio".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Entre apoyos y reproches, Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar

play

Elecciones legislativas 2025: en una jornada sin sobresaltos, ya votaron los principales candidatos y referentes

Las Elecciones 2025 dejaron muchos memes en internet.

Los mejores memes de las Elecciones 2025 en redes sociales

play

Jorge Macri confió en la velocidad del escrutinio y aseguró que los primeros resultados estarán temprano

play

Martín Lousteau: "El plan económico no le está funcionando a la gente, a las empresas ni a los comercios"

play

Tras el escándalo, Espert fue a votar pero evitó dar declaraciones

Rating Cero

Las Elecciones 2025 dejaron muchos memes en internet.

Los mejores memes de las Elecciones 2025 en redes sociales

Esta comedia romántica tiene dos protagonistas muy diferentes entre sí.
play

Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance

El año 2020 fue uno muy complicado. La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos. Hace cinco años se estrenó una película de Marvel de la que nadie se acuerda ya. Los Nuevos Mutantes (2020), dirigida por Josh Boone.

La protagonizan Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, pero fue un fracaso en Marvel y nadie la recuerda: qué película es

Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso.
play

De qué se trata El elixir de la inmortalidad, la película de zombies que es de lo más visto de Netflix

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix
play

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix

El Chino Darín brilla en una de las películas españolas más vistas del año en Netflix.
play

La película española que está en Netflix y la rompe en el mundo: actúa el Chino Darín

últimas noticias

Si estabas pensando en renovar tu look, hoy es el momento perfecto para cortarte el pelo

¿Por qué hoy es el mejor día para cortarse el pelo? Luna en Cuarto Creciente y Sagitario

Hace 11 minutos
Conocé los montos actuales de las Inversiones en plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 7.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hace 19 minutos
La 20° jornada de Fórmula 1 será a las 17 (hora argentina) y se podrá ver en Disney + y Fox Sports

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto corre en el Gran Premio de México

Hace 20 minutos
Carmona acaba de debutar en el club número 50 de su carrera.

La historia de Robert Carmona, el futbolista más longevo del mundo: cuántos años tiene

Hace 33 minutos
play

Entre apoyos y reproches, Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar

Hace 36 minutos