Jorge D'Onofrio advirtió que con una dolarización "el boleto de colectivo podría costar $6.000"

Luego, expuso sobre los subsidios: "Desmitifiquemos una cuestión: la provincia tiene la tarifa que tiene porque los bonaerenses la pagamos porque los subsidios los cubrimos 100% nosotros".

El funcionario bonaerense agregó que "un tren valdría un poquito menos, cuatrocientos y pico" pero advirtió que "si no tomás la variable, que hoy lo está absorbiendo 100% el Estado, de recaudar para renovar vías y material rodante, entrás en un sistema de deterioro del transporte".

"Cuando hablamos de $500 y $600 un boleto tiene que ver con la renovación del parque automotor para que el sistema funcione. Cuando escuchamos al Sergio Massa candidato, vamos a estar hablando de una Argentina no de la emergencia y de los parches, sino de cómo salir adelante", subrayó el ministro bonaerense sobre el candidato presidencial de Unión por la Patria.

En tal sentido, detalló que "eso tiene que ver con cómo fabricar las unidades acá en la Argentina y no tener que importar, o cómo desarrollar vehículos eléctricos que es lo que vendrá en el futuro".

También ejemplificó con lo que ocurre en otros países: "En todas partes del mundo el transporte público de pasajeros es deficitario y lo subsidia el Estado. No vayamos a Estados Unidos o Europa: cruzamos la Cordillera y en Santiago de Chile el propietario de las unidades es el gobierno y lo que licita es la explotación".

El cruce entre Jorge D'Onofrio y Ramiro Marra

El ministro de Transporte bonaerense se cruzó con Ramiro Marra luego de que el candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza haya criticado sus dichos sobre la dolarización y el valor del boleto del transporte público.

"Es increíble lo burro que puede ser un Kirchnerista, cada día me sorprenden más ¿en qué se basa para decir eso? ¿Le parece gracioso decir estas estupideces? Así son estos chantas, se aprovechan del desconocimiento de la gente para jugar con su miedo", expresó Marra a través de la red social Twitter.

A esa publicación D'Onofrio le respondió al candidato a jefe de Gobierno porteño y apuntó hacia cómo se manifestó el candidato a jefe de Gobierno porteño: "Estimado Ramiro no te conozco y claramente vos a mi tampoco. Podes no estar de acuerdo con lo que pienso y estas en todo tu derecho. Las agresiones y la descalificación no creo que sean el camino. Te invito a reflexionar".