Javier Milei volvió a cargar contra los que votaron en contra de Ley Ómnibus: "Son parecidos a las bestias que festejaron el default en 2001"

Hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes y pasión por vivir de lo ajeno... son muy parecidos a las bestias que festejaron el default en 2001/2...

La Ley de Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al País. https://t.co/X6V6PFCSkg — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

También consideró que “el Gobierno no debería entrar en batallas que va a perder al no tener los números en el Congreso. Deberá limitar el impacto porque si no los riesgos de corrida y de aceleración nominal están a la vuelta de la esquina”.

Ante esto, escribió y atacó a los diputados que decidieron no votar a favor: “Hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes y la pasión por vivir de lo ajeno… Son muy parecidos a las bestias que festejaron el default en 2001/2”.

La advertencia de Luis Caputo tras el fracaso de la Ley Ómnibus: "Vamos a profundizar el ajuste"

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió en La Nación que, tras el fracaso del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, "vamos a profundizar el ajuste".

"Ayer veía cuando volví y me dio la sensación que la gente no estaba entendiendo mucho en sus casas la diferencia de lo que implica la aprobación de la ley el dramatismo que se le estaba dando. Yo tengo otra visión bien consistente con lo que he venido diciendo", expresó.