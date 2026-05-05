Javier Milei ratificó el respaldo a Manuel Adorni en redes sociales y desestimó las refacciones en su casa

El Presidente le restó importancia a las modificaciones que pagó el jefe de Gabinete al repostear a legisladores en X que acusaron de "falso testimonio" al contratista y de "operación" a la cobertura mediática.

El presidente Javier Milei compartió las publicaciones de cuentas libertarias y legisladores por La Libertad Avanza para ratificar su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito y desestimó las refacciones millonarias que realizó en su casa en el country Indio Cua en Exaltación de la Cruz.

"¿Esa es la famosa 'cascada'? (Marcela) Pagano y todos los que están en (el canal de streaming) Carnaval son una manga de hijos de puta", disparó la diputada Lilia Lemoine retuiteada por Milei en X y acusó: "Todo lo que les importa es que la gente escuche que 'tiene una cascada'. Juegan con que la gente nunca va a llegar a ver la foto real... 3 chorritos de agua en la pileta ".

La diputada por La Libertad Avanza Lilia Lemoine apuntó contra el periodismo y su excompañera de bancada Marcela Pagano.

La diputada Pagano pidió la detención de Adorni este lunes por "apretar a un testigo" después de que se conociera que el contratista Matías Tabar declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita que el vocero le había ofrecido asesoramiento legal para presentarse ante la Justicia.

La senadora bonaerense María Florencia Arietto cuestionó la veracidad de la declaración de Tabar y deslizó: "Se viene el falso testimonio". "10 años de cárcel tiene quien perjudica con mentiras al investigado en una causa", advirtió en el tuit que retuiteó el Presidente.

Javier Milei tuit cascada 3 La senadora bonaerense por La Libertad Avanza María Florencia Arietto cuestionó la veracidad del testimonio del contratista que trabajó en la casa de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz. X

Milei también compartió publicaciones en contra de la editorial del periodista Carlos Pagni que también cuestionó el patrimonio del funcionario y sus elecciones estéticas. Compartió un artículo que acusa al periodista de LN+ de crear "operaciones de la nada basadas en suposiciones".

"Son sofisticados para montar operaciones, por suerte la sociedad ya las sabe identificar y por eso esos 'periodistas' tienen poca o nada credibilidad", concluía el tuit replicado por el jefe de Estado.

El diputado Alejandro Fargosi acusó a LN+ de tener "dos caras" por "serruchar" la gestión con "ridiculeces como el apoya-cabezas del jacuzzi" y a la vez realizar editoriales "defendiendo esta epopeya liberal, amenazada por la vuelta de los de siempre". "Habría que convocar a ambas caras a una audiencia de conciliación, para que se definan", pidió el legislador en una publicación retuiteada por Milei.

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El respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni

Los retuits ratificaron el respaldo que Milei aseguró al mostrarse junto a su jefe de Gabinete 24 horas después de que se difundiera el escándalo por la cascada y los u$s245.000 en refacciones externas e internas en una de sus casas.

El Presidente incluyó este martes al funcionario en el encuentro con el titular de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn. También formaron parte el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su vicepresidente, Gabriel Salem, además del canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Según indicaron desde el Gobierno, durante la reunión, las partes dialogaron sobre temas vinculados a la cooperación internacional, el fortalecimiento de los vínculos institucionales y la promoción de valores relacionados con la libertad y los derechos humanos.