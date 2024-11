Javier Milei viajará la semana próxima a Estados Unidos y hay expectativas por una reunión con Donald Trump

El jefe de Estado fue uno de los primeros mandatarios en felicitar por redes sociales a Donald Trump por su victoria en las elecciones de su país y regresar a la Casa Blanca luego de cuatro años. Con un mensaje en su cuenta de X remarcó que “puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea”, además de desearle “éxitos y bendiciones”.

"Acá en Casa Rosada confirman el viaje para la semana que viene. 14 y 15 de noviembre es el tiempo que estaría Javier Milei en los Estados Unidos", indicó el periodista de C5N Lautaro Maislin desde la casa de Gobierno, al tiempo que agregó que una fuente cercana al mandatario aseguró que "la reunión se haría en Florida".

Además, tiene previsto reunirse también con Kenneth Ken Cordele Griffi, fundador, CEO, jefe de inversiones y dueño mayoritario de Citadel, y con el senador J.D. Vance, compañero de fórmula del magnate.

Milei trump tuit

Cómo es el vinculo entre Javier Milei y Donald Trump

La relación entre ambos mandatarios comenzó a fogonearse principalmente en redes sociales, aún sin conocerse personalmente. Donald Trump fue uno de los primeros en saludar a Javier Milei tras ganar el balotaje en noviembre del año pasado y aseguró: "Volverás a hacer grande a Argentina".

Meses más tarde, Trump elogió a Javier Milei tras su charla en el Foro Económico Mundial de Davos. Aseguró que el mandatario argentino "está haciendo grandes progresos" y dijo que es "MAGA". "El nuevo Presidente de Argentina, Javier Milei, que realmente ama a su país, está trabajando duro y, según muchos que lo saben, ¡Haciendo grandes progreso!", publicó Trump con un mensaje en su propia red social, Truth.

Luego detalló que el mandatario argentino "heredó un desastre total, pero es MAGA, trabaja muy duro y, contra todo pronóstico, lo logrará. ¡Espero poder ayudarlo en el futuro!".

Sobre fines de febrero, en el marco de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebraba en Washington y tras varios idas y vueltas en redes sociales, finalmente se concretó el encuentro entre Trump y Milei.

Visiblemente emocionado, el mandatario argentino miró fijamente al expresidente de Estados Unidos y lo saludó con un efusivo "Nice to meet you" ("Encantado de conocerlo"). Aunque no queda claro si el encuentro estaba pactado, Trump no rehuyó al saludo de Milei y lo abrazó afectuosamente. Luego, mirando a las cámaras que los filmaban y fotografiaban, exclamó: "Make Argentina Great Again" (MAGA - "Hacer Argentina grande otra vez").

La buena relación continúa, dado que el jefe de Estado estadounidense destaca su gran trabajo a la vez que Milei se mostró a favor de sus políticas durante la campaña de cara a estas elecciones del 5 de noviembre.