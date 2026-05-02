2 de mayo de 2026 Inicio
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La profesora que se hizo viral enseñando cuarteto ahora sorprendió con un examen

Este caso, que combina la pasión con el rigor pedagógico, plantea un debate interesante sobre la incorporación del patrimonio cultural en el aula.

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Dentro de un colegio de Río Cuarto

Dentro de un colegio de Río Cuarto, una docente de música sorprendió a todos

  • El examen teórico permitió a los alumnos indagar en los hitos y personajes que dieron forma al género popular cordobés.

  • La iniciativa se lleva a cabo en la institución María Benita Arias, posicionando a Río Cuarto como un foco de innovación pedagógica.

  • Tras aprobar la teoría, la clase pasará a la acción: los alumnos ya eligieron sus temas para tocar y cantar en vivo.

  • El proyecto logra que los estudiantes se interesen por la música de sus raíces, entendiéndola como un objeto de estudio serio y valioso.

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La cultura popular y la educación se han dado la mano en un fenómeno que está recorriendo las redes sociales en este inicio de mayo de 2026. Una docente, que ya había captado la atención de miles de usuarios por su método poco convencional para enseñar la materia música en una escuela, ha vuelto a ser tendencia.

Lo que comenzó como una dinámica de clase para conectar con sus alumnos a través del cuarteto, ha escalado a un nivel de formalidad académica que nadie esperaba: la implementación de un examen teórico sobre la historia y los ritmos del género.

Cómo fueron los momentos virales de la profesora que enseña cuarteto

-danza cuarteto

La docente Natalia Barraco, quien ya había ganado popularidad por integrar el ritmo regional en su currícula, volvió a sorprender a la comunidad educativa este mayo de 2026 con una evaluación inédita.

En el colegio María Benita Arias, de la ciudad de Río Cuarto, los alumnos de 5° año del secundario debieron enfrentar un examen teórico centrado exclusivamente en la historia y evolución del cuarteto. Lejos de ser una simple curiosidad, la iniciativa forma parte de un proyecto pedagógico sólido que busca conectar a los adolescentes con el patrimonio cultural y las raíces del "tunga tunga".

Según explicó la profesora, esta instancia escrita es solo el primer paso de un proceso más amplio. Tras profundizar en el origen del género, los estudiantes ahora se preparan para la fase práctica, donde deberán interpretar canciones que ellos mismos seleccionaron.

La propuesta de Barraco demuestra que el cuarteto, además de ser el alma de las fiestas, es una herramienta poderosa para motivar a los jóvenes en el aula, logrando que el aprendizaje musical sea una experiencia auténtica y vibrante en este 2026.

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