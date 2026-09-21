El Gobierno agradeció la visita del Papa León XIV a la Argentina y brindó más detalles sobre su agenda

Luego de que el Vaticano confirmara el programa del Papa en Argentina, el canciller Pablo Quirno encabezó una conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach.

El canciller Pablo Quirno encabezó este lunes una conferencia de prensa en la Casa Rosada para destacar la visita del papa León XIV a la Argentina , luego de que el Vaticano confirmara oficialmente la agenda que desarrollará el Pontífice durante su estadía en el país. Del encuentro participaron también la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva ; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo ; y el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

Quirno calificó la llegada del Papa como una noticia que la Argentina esperaba "con enorme alegría" y señaló que la visita es el resultado de un proceso de diálogo y trabajo conjunto entre la Santa Sede y la Iglesia argentina. "Quiero agradecer al Papa León XIV por haber decidido visitar la Argentina", afirmó.

El canciller remarcó que desde el Gobierno entendieron que el viaje debía contemplar tanto la dimensión institucional de León XIV como jefe de Estado como su carácter de visita apostólica. "El Estado tiene la responsabilidad de acompañar y facilitar con pleno respeto por su naturaleza" , sostuvo.

También destacó la coordinación con el Vaticano y la Iglesia argentina, además de la participación de organismos nacionales, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y los municipios involucrados en la organización.

Quirno subrayó además la amplitud del programa, que incluye encuentros institucionales, pastorales, sociales, ecuménicos e interreligiosos. "Se encontrará con sus fieles, las familias argentinas y los jóvenes visitando Buenos Aires, Córdoba y Luján" , señaló.

"La relación de la Argentina con la Santa Sede es histórica y profunda", afirmó el canciller, quien expresó su expectativa de que la presencia del Santo Padre sea "una oportunidad de encuentro para los argentinos" y que el país pueda recibirlo "con la hospitalidad y el afecto que caracterizan a nuestro pueblo".

Monteoliva aseguró que el operativo de seguridad por la visita del Papa será el más grande de la historia

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que el dispositivo de seguridad preparado para la visita del papa León XIV a la Argentina será "el más grande de nuestra historia" y explicó que el operativo involucrará a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

A su momento de exponer en la conferencia, Monteoliva detalló que el despliegue abarcará tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y otros 11 eventos cerrados. Además, informó que se conformará un comando unificado que funcionará durante 120 horas de manera ininterrumpida y estimó un aforo global de aproximadamente siete millones de personas.

"Hemos avanzado en los comandos unificados que están activos desde el día 8 de septiembre. Tres comandos unificados: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba", explicó la funcionaria.

La ministra también destacó que las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires firmaron durante el Consejo de Seguridad Nacional realizado el viernes y sábado en San Juan el denominado compromiso "León XIV", mediante el cual expresaron su voluntad de colaborar y coordinar con el Gobierno nacional durante la visita.

La funcionaria definió el viaje como "apostólico" y, al mismo tiempo, como una visita de Estado. "Es una bendición para todos los argentinos. Así queremos vivirlo", afirmó, y señaló que desde el Ministerio de Seguridad Nacional se trabaja diariamente junto con las jurisdicciones involucradas para garantizar el desarrollo de las actividades.

La agenda de León XIV en Argentina

El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo, y será recibido oficialmente en el Aeroparque Jorge Newbery. A las 17 visitará el Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín; a las 17:20 será recibido en la Casa Rosada y a las 17:50 mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. A las 18:30 se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, a las 9:15, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y, posteriormente, con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. A las 18:45 celebrará las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y cerrará la jornada con una cena con los obispos.

El martes 10 viajará a Córdoba. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Regresará a Buenos Aires a las 18:10 y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Finalmente, el miércoles 11, a las 8, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10 celebrará una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 13:30 será la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira latinoamericana.

NOTA EN DESARROLLO.-