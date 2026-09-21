Franco Colapinto y su expectativa para el GP de Azerbaiyán: "Queremos otro fin de semana competitivo" El piloto argentino analizó el circuito de Bakú en el que correrá este sábado tras quedar en el séptimo puesto en Madrid. El pilarense confirmó su objetivo de continuar entre los primeros diez. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto.

El piloto de Alpine Franco Colapinto adelantó sus análisis y expectativas en relación al circuito de Bakú que correrá este sábado en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán. En su última carrera terminó en el séptimo puesto y aseguró que espera "otro fin de semana competitivo".

"Maximizamos el resultado en Madrid y me dejó muy contento haber cerrado la gira europea con otro sólido final en los puntos", remarcó el deportista argentino tras sumar seis puntos para Alpine. Su compañero Pierre Gasly terminó décimo tercero y no sumó ningún punto para la escudería.

"El trazado de Bakú también es de alta velocidad con tramos callejeros y paredones muy cerca, por lo que buscaremos trasladar a este fin de semana el nivel de rendimiento que mostramos en España", resaltó Colapinto, quien se había mostrado furioso con Gasly por no ayudarlo antes de entrar en los pits.

Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Reuters El piloto adelantó que tiene una temporada exigente por delante: "Entramos en una etapa de muchas carreras seguidas en las próximas semanas, así que es clave aprovechar al máximo cada oportunidad que aparezca".

"Vamos a trabajar duro para quedar en la mejor posición posible, capitalizar esos momentos e ir a buscar otro top 10 mientras seguimos peleando con nuestros rivales en el campeonato", concluyó el bonaerense. Si cumple y se mantiene dentro del top 10 será la tercera carrera consecutiva en que lo logra.

La particularidad que tendrá el Gran Premio de Azerbaiyán es que por primera vez en la historia de la competencia se correrá un sábado en vez de un domingo. El cambio responde a una fecha especial del calendario de Azerbaiyán, por lo que todo el cronograma fue adelantado 24 horas. Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán Jueves 24 Práctica libre 1: 5:30

Práctica libre 2: 9 Viernes 25 Práctica libre 3: 5:30

Clasificación: 9 Sábado 26 Carrera: 8