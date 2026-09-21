21 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, martes 22 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Horóscopo de hoy martes 22 de septiembre.
Horóscopo de hoy martes 22 de septiembre.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 22 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy, lunes 21 de septiembre.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 21 de septiembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

La Luna en Acuario te empuja a mirar más allá Aries, pero ojo con acelerar de más. Saturno te baja a tierra y te ayuda a elegir dónde insistir. En cuanto a tu economía de hoy, no conviertas tus proyectos en gastos imposibles, poné límites claros.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Podés exagerar expectativas, pero Saturno te invita a serenarte y separar deseo de realidad Tauro. En finanzas, no sobrevalores ingresos futuros, ajustá al presente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tu curiosidad explota, pero cuidado con decir que sí a todo. Mejor una aventura que cinco Géminis. Hoy no te comprometas con más pagos de los que podés sostener.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tenés ganas de hacer más, pero tu energía necesita administración. Saturno te ayuda a poner límites Cáncer. Hoy no te comprometas con gastos solo por entusiasmo.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Tus emociones y deseos se amplifican, pero no todo necesita una gran escena Leo. Saturno te frena. Hoy evitá compras teatrales, tu bolsillo agradece la sobriedad.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estás pendiente de lo que falta, pero no intentes resolver todo de golpe Virgo. Este martes organizá tus cuentas paso a paso, no todo en un día.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El Sol entra en tu signo y se siente el cambio. La Luna abre intercambios, pero no adelantes historias Libra. Hoy observá antes de invertir, no te apures en decisiones económicas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Podés tomar distancia de lo intenso, aunque Júpiter dramatiza. Mejor esperar antes de responder Escorpio. Hoy no decidas inversiones desde la emoción, analizá en frío.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu entusiasmo tiene combustible, pero revisá qué ideas tienen sustento real. En cuanto a tu bolsillo Sagitario, transformá proyectos atractivos en planes sostenibles, no en gastos fugaces.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El día te pide perspectiva y autocontrol. Evitá promesas demasiado grandes Capricornio. Hoy elegí lo posible y hacelo bien, no te sobrecargues de compromisos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La Luna en tu signo exagera entusiasmos, pero Saturno te da realidad. No necesitás demostrar nada Acuario. Hoy cuidá tu libertad sin hipotecarla con deudas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Todo se mueve más rápido de lo que querés. Saturno te ayuda a elegir dónde poner energía Piscis. En cuanto a tus finanzas, no te subas a todos los gastos, seleccioná con cuidado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esto es lo que debe perdonarse cada signo del zodíaco antes de que termine el 2026.

Qué debe perdonarse cada signo del zodíaco antes de que termine el año

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 20 de septiembre

La Luna llena en Aries del 26 de septiembre de 2026 traerá una energía de acción y definiciones para los 12 signos del zodíaco.

Luna llena en Aries de septiembre 2026: cómo impactará a cada signo del Zodíaco

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 19 de septiembre

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

Estos son los números de la suerte para el jueves 17 de septiembre, signo por signo

Estos son los números de la suerte para el jueves 17 de septiembre, signo por signo

Rating Cero

Presley falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación. 

Qué reveló el parte policial sobre la muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

Mauro Icardi y una dura sanción tras el video de la China Suárez.

El video de la China Suárez por el que Mauro Icardi fue inhabilitado: con el cuerpo afuera y sin cinturón

Homero Pettinato y Sofía Gonet fueron pareja durante 2025.

Video: el violento momento de la amenaza a Homero Pettinato por parte de un supuesto fan de Sofía Gonet

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Mauro Iacardi después de cometer una infracción de tránsito.

Mauro Icardi perdió la licencia de conducir después de un video polémico con la China Suárez

Solange Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada.

El festejo a lo Messi de Sol Abraham con el trofeo de Gran Hermano: Generación Dorada

La madre de la cantante volvió a aparecer en redes sociales.

Apareció la madre de Tini Stoessel tras la polémica y los fanáticos estallaron de furia por su posteo

últimas noticias

Presley falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación. 

Qué reveló el parte policial sobre la muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

Hace 5 minutos
Mauro Icardi y una dura sanción tras el video de la China Suárez.

El video de la China Suárez por el que Mauro Icardi fue inhabilitado: con el cuerpo afuera y sin cinturón

Hace 6 minutos
Homero Pettinato y Sofía Gonet fueron pareja durante 2025.

Video: el violento momento de la amenaza a Homero Pettinato por parte de un supuesto fan de Sofía Gonet

Hace 43 minutos
Una enfermedad mucho más frecuente en los adultos mayores (imagen generada con IA).

Contra el Alzheimer, la primera medicina es cómo vivimos

Hace 47 minutos
Franco Colapinto.

Franco Colapinto y su expectativa para el GP de Azerbaiyán: "Queremos otro fin de semana competitivo"

Hace 1 hora