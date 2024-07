Javier Milei viaja a Brasil para reunirse con Jair Bolsonaro y participar de una cumbre de ultraconservadora

El Presidente partirá hacia Camboriú durante la noche del sábado y retornará al país el domingo. Será parte de la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde se espera que brinde un discurso. Será una visita no oficial que podría tensar aun más la delicada relación con Lula.

Al igual que ocurrió con Pedro Sánchez y España, no se esperan encuentros con funcionarios oficiales del país vecino. De hecho, el viaje está programado para ser una mera participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde se espera que brinde un discurso.

Milei confluirá en el evento con otros líderes de la derecha como Jair Bolsonaro, el chileno José Antonio Kast y el mexicano Eduardo Verásategui.

Javier Milei y Jair Bolsonaro

Se trata de un nuevo viaje de índole privado para el jefe de Estado: si bien no está confirmado el encuentro con Bolsonaro de forma oficial por el Gobierno, el hijo del propio exmandatario brasileño lo dio por sentado en sus redes sociales.

El Gobierno le respondió a Lula y aseguró que no tiene nada de lo que arrepentirse

El Gobierno le respondió al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró que su par argentino, Javier Milei, dijo "muchas estupideces" sobre su país. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el libertario "no tiene nada de lo que arrepentirse".

"El Presidente va a estar allí, en el G7 con Lula no han hablado de manera bilateral, no hay mucho más para decir. Todo lo que Lula pretenda está dentro de sus deseos y se los respetamos, el Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora", expresó el portavoz en conferencia de prensa tras ser consultado sobre el asunto.

Lula da Silva apuntó contra Javier Milei y aseguró que dijo "muchas estupideces" sobre Brasil

Lula da Silva apuntó contra Javier Milei y explicó por qué todavía no se comunicó desde que asumió, hace más de seis meses. Para el mandatario brasileño, el jefe de Estado argentino dijo "muchas estupideces" sobre él y su país y aseguró que debería "pedir disculpas". "Ningún presidente debería crear una grieta entre nuestros pueblos", expresó.

Lula criticó a Milei por la situación de los supuestos prófugos bolsonaristas que están refugiados en Argentina. "Estamos tratándolo de la manera más diplomática posible. Yo no hablé con él porque considero que tiene que pedirme perdón a mí y a Brasil por todas las estupideces que dijo", sentenció.

Lula da Silva

"Argentina es un país al que quiero mucho y es muy importante para nosotros. Es muy importante para Argentina saber que ningún presidente puede crear una grieta entre nuestros pueblos. La gente está por encima de cualquier presidente, que solo quieren vivir bien. El presidente de Argentina se tiene que encargar de gobernar Argentina", subrayó.

Durante la campaña presidencial, Milei trató de "comunista, ladrón y corrupto" a Lula y se mostró muy cercano a Jair Bolsonaro, especialmente de uno de sus hijos, Eduardo. De hecho, el exmandatario fue invitado a la asunción del pasado 10 de diciembre y hasta se reunieron durante su estadía en el hotel Libertador.

La semana pasada, el Gobierno argentino admitió que al menos 86 brasileños golpistas pidieron asilo político en el país, luego del pedido de información sobre el paradero de 144 personas. Se cree que la mayoría ingresó dentro de baúles de distintos autos o micros, lo cual revela ineficiencia o complicidad en los controles fronterizos.