11 de noviembre de 2026 Inicio
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El Gobierno rechazó la decisión de Irán de calificar como "terroristas" a la Armada y a la Fuerza Aérea

A través de un comunicado de Cancillería, el gobierno argentino tildó la medida iraní de inadmisible, recordó la falta de cooperación de Teherán en las causas de la Embajada de Israel y la AMIA, y exigió la puesta a disposición de los acusados.

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Irán declaró como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina. 

Irán declaró como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina. 

Mediante un comunicado del Ministerio de Exteriores de Teherán, se informó que la medida es en respuesta a la decisión de Javier Milei de calificar de la misma manera a la Guardia Revolucionaria en marzo.
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Irán declaró como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

Desde el Ejecutivo señalaron que la disposición iraní carece de todo fundamento y representa una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas conforme a la Constitución Nacional, enfocadas en la defensa de la soberanía e integradas al estricto cumplimiento del derecho internacional.

En la misma declaración, el Gobierno de Javier Milei recordó que la Justicia argentina atribuyó la responsabilidad por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 a la República Islámica de Irán. En ese sentido, denunció que, tras tres décadas del accionar judicial y órdenes de detención internacionales vigentes, Teherán continúa sin cooperar e incluso ha designado a personas requeridas por los tribunales locales en cargos de alta responsabilidad.

Finalmente, Argentina renovó el pedido para que Irán ponga a disposición a los acusados y ratificó su solidaridad con las víctimas, sus familias y la comunidad judía argentina, reafirmando el compromiso nacional en la lucha contra el terrorismo.

Irán declaró como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

El régimen de Irán declaró a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas. La medida es en respuesta a la decisión de Javier Milei de calificar de la misma manera a la Guardia Revolucionaria en marzo. "El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", advirtieron.

En marzo de este año, el Gobierno de Javier Milei declaró como "organización terrorista" al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una rama de las Fuerzas Armadas de Irán fundada después de la revolución de 1979, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Frente a este contexto, el Ministerio de Exteriores de Teherán emitió hoy un comunicado expresaron que "en respuesta a la medida hostil del gobierno argentino de designar como entidad terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)".

"El Gobierno de la República Islámica de Irán, de conformidad con el principio de reciprocidad y en virtud de la Ley de Acción Recíproca de 2019 en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como Organización Terrorista por parte de los Estados Unidos, declara por la presente que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedan sujetas a las disposiciones de dicha ley y las designa como organizaciones terroristas".

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