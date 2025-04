Javier Milei, sobre su relación con Donald Trump: "Vamos a ir a un conjunto de aranceles que van a ir a cero"

Milei explicó por qué no se sacó una foto con Trump en Estados Unidos

"Vamos a ir a un conjunto de aranceles que van a ser de cero -dijo Milei, y agregó, puntualizando-. Hay un conjunto de bienes que estamos apuntando a que sea cero directamente".

En ese punto, el conductor le preguntó por la posibilidad de trabajar en un tratado de libre comercio con la primera potencia mundial. "No, tenemos que ir cumpiendo etapas, esta es la primera etapa", dijo Milei. .

Javier Milei explicó por qué no se sacó una foto con Donald Trump en Estados Unidos

El presidente Javier Milei expuso el motivo por el cual no pudo tomarse una fotografía oficial con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, durante la última visita que realizó al país norteamericano para recibir un premio en la "American Patriots gala", que se realizó en Palm Beach a principios de mes.

"Hoy terminé la conferencia con Scott Bessent... le dedico a los imbéciles que decían de la fotito... ¡Para vos Leuco, para vos Pagni, para vos Fernández Díaz! Ellos decían 'ay se fue a Estados Unidos a mendigarle una foto a Trump y no la tuvo'", fueron las palabras que utilizó el jefe de Estado en una entrevista con Alejandro Fantino.

Milei explicó lo que ocurrió el viernes 4, cuando no se pudo encontrar con Trump: "Fue un día que el mercado estuvo bastante complicado. Trump tenía que salir a las 2 de la tarde y terminó saliendo a las 6. Llegó a Florida y tenía el helicóptero roto. ¿Qué querés que viaje con el helicóptero roto?".

"Llegó a Mar-A-Lago a las 22.50, ¿sabés a qué hora cierra el club donde se hacía la entrega de premios? A las 23. ¡Te dás cuenta que no entraba y no llegaba! Y estos imbéciles diciendo que no conseguí la foto", respondió el economista libertario, en Neura Media, con marcado fastidio por las críticas recibidas.