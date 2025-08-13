IR A
Escándalo en La Voz Argentina 2025: la polémica elección de Lali Espósito que hizo estallar a las redes

La artista tuvo que decidir quién de los dos integrantes de su equipo seguían en competencia y fue cuestionada. Sin embargo, el equipo de Soledad usó una de las herramientas del juego y se robó al participante.

Lali Espósito eligió a Alan Lenz en lugar de Valentina y las redes estallaron.

Redes sociales

La Voz Argentina ya comenzó con los knockouts y Lali Espósito enfrentó a dos participantes de su equipo para cantar dos canciones diferentes y eligió entre uno de ellos. Sin embargo, la decisión no fue compartida por las opiniones de redes sociales, quien le reprocharon haber elegido a Alan Lez, en lugar de Valentina Otero, y se generó una polémica.

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.
Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

En la tercera etapa del programa, los participantes se presentan con temas distintos para cantar, a diferencia de las batallas, donde compartían un mismo tema. En este caso, Alan cantó Cuando pase el temblor de Soda Stereo, mientras que, Valentina cantó Bancate ese defecto e Charly García.

Ambos fueron felicitados por los jurados, pero también por los co-coaches, quienes le dieron una devolución a los dos participantes. El team era de Lali y ella fue quien aseguró que Valentina hizo “una de las performances más icónicas de la competencia”.

Sin embargo, a la hora de decidir se quedó con Alan y eliminó a la joven artista, pero le dejó unas cálidas palabras: “Sé que no es un momento grato, pero quiero que te lleves esto que acabás de hacer porque es una carta de presentación de ‘esta soy yo’. Pocas pueden hacer una perfo como la que hiciste esta noche. Nos regalaste de los mejores shows de este año y estoy orgullosa de haber confiado en ese robo”.

Luego de eso, comenzó su retirada del estudio y recibió la mejor noticia: el ruido del botón rojo. De esta manera, la joven que había empezado en el team Miranda y fue robada por Lali, ahora fue robada por Soledad Pastorutti, quien se convenció por su gran actuación. Ante esto, en las redes aseguraron: “Se hizo justicia”.

Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.
Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

La Voz Argentina no se emitirá el jueves porque Telefe pasará Copa Libertadores.

Telefe confirmó que levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó.

Escándalo en La Voz Argentina: Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó

La Sole se refirió a la polémica con un familiar de La Voz Argentina.

La Voz Argentina: Soledad respondió a la polémica por un inesperado escándalo con un familiar

¿Qué artistas se sumarán al jurado?
La Voz Argentina 2025: qué artistas se sumarán al jurado para la etapa de los knockouts

Nico Occhiato se robó un participante.
Inesperado momento en La Voz Argentina: Nico Occhiato le robó un participante a Lali Espósito

Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 12 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 25 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 27 minutos
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

Hace 39 minutos
Causa $LIBRA: investigan posibles "pagos indirectos a funcionarios públicos"

Hace 40 minutos