Escándalo en La Voz Argentina 2025: la polémica elección de Lali Espósito que hizo estallar a las redes La artista tuvo que decidir quién de los dos integrantes de su equipo seguían en competencia y fue cuestionada. Sin embargo, el equipo de Soledad usó una de las herramientas del juego y se robó al participante.







Lali Espósito eligió a Alan Lenz en lugar de Valentina y las redes estallaron. Redes sociales

La Voz Argentina ya comenzó con los knockouts y Lali Espósito enfrentó a dos participantes de su equipo para cantar dos canciones diferentes y eligió entre uno de ellos. Sin embargo, la decisión no fue compartida por las opiniones de redes sociales, quien le reprocharon haber elegido a Alan Lez, en lugar de Valentina Otero, y se generó una polémica.

En la tercera etapa del programa, los participantes se presentan con temas distintos para cantar, a diferencia de las batallas, donde compartían un mismo tema. En este caso, Alan cantó Cuando pase el temblor de Soda Stereo, mientras que, Valentina cantó Bancate ese defecto e Charly García.

Ambos fueron felicitados por los jurados, pero también por los co-coaches, quienes le dieron una devolución a los dos participantes. El team era de Lali y ella fue quien aseguró que Valentina hizo “una de las performances más icónicas de la competencia”.

Embed - Alan Lez vs. Valentina Otero - Team Lali - Knockouts - La Voz Argentina 2025 Sin embargo, a la hora de decidir se quedó con Alan y eliminó a la joven artista, pero le dejó unas cálidas palabras: “Sé que no es un momento grato, pero quiero que te lleves esto que acabás de hacer porque es una carta de presentación de ‘esta soy yo’. Pocas pueden hacer una perfo como la que hiciste esta noche. Nos regalaste de los mejores shows de este año y estoy orgullosa de haber confiado en ese robo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzabou/status/1955442991377641674&partner=&hide_thread=false Valentina estuvo muchísimo mejor que Alan — Gonza (@gonzabou) August 13, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_gera06/status/1955445339059786174&partner=&hide_thread=false Valentina fue SUPERIOR a Alan. Hermosos ambos. Pero ella se lo comió y él hizo más de lo mismo. Ya sabemos pq lo elige Lali jaja #LaVozArgentina — Yerar (@_gera06) August 13, 2025 Luego de eso, comenzó su retirada del estudio y recibió la mejor noticia: el ruido del botón rojo. De esta manera, la joven que había empezado en el team Miranda y fue robada por Lali, ahora fue robada por Soledad Pastorutti, quien se convenció por su gran actuación. Ante esto, en las redes aseguraron: “Se hizo justicia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Emmanuel_Chacon/status/1955445335423324257&partner=&hide_thread=false Valentina fue mil veces superior a Alan, muy injusto iba a ser si no la robaban y no seguía #LaVozArgentina — Emmanuel Chacón (@Emmanuel_Chacon) August 13, 2025