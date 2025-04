Javier Milei explicó por qué no se sacó una foto con Donald Trump en Estados Unidos

El Presidente brindó una versión sobre el motivo por el cual no hubo una imagen oficial con el mandatario estadounidense en Palm Beach.

El presidente Javier Milei expuso el motivo por el cual no pudo tomarse una fotografía oficial con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump , durante la última visita que realizó al país norteamericano para recibir un premio en la "American Patriots gala", que se realizó en Palm Beach a principios de mes.

" Hoy terminé la conferencia con Scott Bessent... le dedico a los imbéciles que decían de la fotito... ¡Para vos Leuco, para vos Pagni, para vos Fernández Díaz! Ellos decían 'ay se fue a Estados Unidos a mendigarle una foto a Trump y no la tuvo '", fueron las palabras que utilizó el jefe de Estado en una entrevista con Alejandro Fantino .

Milei explicó lo que ocurrió el viernes 4, cuando no se pudo encontrar con Trump: "Fue un día que el mercado estuvo bastante complicado. Trump tenía que salir a las 2 de la tarde y terminó saliendo a las 6. Llegó a Florida y tenía el helicóptero roto. ¿Qué querés que viaje con el helicóptero roto?".

"Llegó a Mar-A-Lago a las 22.50, ¿sabés a qué hora cierra el club donde se hacía la entrega de premios? A las 23. ¡Te dás cuenta que no entraba y no llegaba! Y estos imbéciles diciendo que no conseguí la foto", respondió el economista libertario, en Neura Media, con marcado fastidio por las críticas recibidas.

Milei viajó a Estados Unidos cada 48 días pero visitó solo 11 provincias

Las mejores fotos de 2024 - Milei martillo El mandatario en Wall Street durante septiembre de 2024. Justin Lane / EPA

El presidente Javier Milei lleva diez viajes hacia los Estados Unidos desde que asumió el 10 de diciembre de 2023 y acumula tres en 2025. Un promedio de una visita cada 48 días, que contrasta con sus recorridas por el interior del país: en el mismo período, solo estuvo en 11 provincias argentinas.

Se trasladó siete veces a Estados Unidos durante 2024 (en febrero, abril, dos veces en mayo, julio, septiembre y noviembre) y, hasta ahora, tres veces en 2025 (en enero, febrero y abril). Sumado a otros destinos, en total hizo 20 salidas al exterior y pasó 70 días de su gestión fuera del país, es decir, un 15% del tiempo.

Desde que asumió, el Presidente hizo casi tantos viajes al exterior como a las provincias. Según un relevamiento del politólogo Pablo Salinas, sin contar la Ciudad de Buenos Aires, Milei visitó 11 distritos argentinos en 22 viajes, lo que significa que aún no estuvo en más de la mitad de territorio nacional.

El Presidente visitó Buenos Aires (Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás), Córdoba (Capital y Valle de Punilla), Corrientes (Capital), Mendoza (Capital), Neuquén (Añelo), Río Negro (Bariloche), San Juan (Capital), Santa Cruz (Río Gallegos), Santa Fe (Armstrong y Rosario), Tierra del Fuego (Antártida y Ushuaia) y Tucumán (San Miguel).