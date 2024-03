Con un discurso encendido contra el ajuste de Milei, Kicillof prometió más Estado en la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al gobierno de Javier Milei y rechazó las medidas del Presidente en su gestión. "Los problemas no se solucionan con motosierra, dinamita ni ajuste", aseveró. Además, rechazó el Pacto de Mayo convocado por el jefe de Estado al marcar que "se trata de encuentros para fotos y marketing".

En el discurso para abrir las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, Kicillof apuntó hacia las consecuencias del ajuste desatado por Milei: "Va quedando dolorosamente en evidencia que las propuestas y valores que ganaron no conducen ni a una mejor sociedad ni a una mejor economía. Va quedando cada vez más claro que esta dirección que adoptó el país no nos conduce a mayor alivio ni a más crecimiento y bienestar".

En tanto, recordó la contradicción con respecto a una de las promesas de campaña del libertario con lo que luego realiza en su presidencia. "Aunque hable de herencia, son las medidas que tomó Milei las que producen los resultados que hoy sufre el país. Nunca un ajuste es inevitable. En la campaña electoral repitió hasta el cansancio que el ajuste esta vez no era para los trabajadores, la clase media o los más vulnerables", marcó.

Axel Kicillof desmintió a Javier Milei sobre la inflación y alertó por la suba de precios

En tal sentido, desmintió los dichos del jefe de Estado sobre el Índice de Precios al Consumidor. "Sostiene Milei un disparate: que evitó una inflación futura que nadie vio pero que él ubicaba primero en 3.000%, y luego en 15.000%. El viernes en el Congreso, volvió a elevar a 17.000% la inflación imaginaria que según él evitó", enfatizó.

"El pan pasó de $1.200 en noviembre a $1.800 en enero, una suba del 40% en menos de tres meses. El arroz pasó de $1.000 el kilo a $2.000, un 100% en tres meses. El aceite de $1.275 a $2.600, creció un 107%. El litro de leche pasó de estar $450 a $840, es decir, un 84%. El detergente aumentó un 118%: de $500 se fue a $1.057. Llenar un tanque costaba hace tres meses $18 mil y ahora $45 mil, un 150%", enumeró sobre los incrementos de los precios.

También advirtió sobre el impacto en el poder adquisitivo de la población tras las medidas del líder de La Libertad Avanza ya que aseveró que "los salarios registrados tuvieron la peor caída en términos reales en más de 20 años, retrocediendo a niveles de hace casi 20 años atrás. Para los informales fue mucho peor. En dos meses, el salario mínimo lleva un derrumbe acumulado de 29,4%, quedando un 32,7% por debajo del nivel de hace un año".

Los índices en el gobierno de Javier Milei

Por otro lado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, marcó una baja en el desarrollo de la obra pública. "Los salarios de los estatales se redujeron, un 18%. La obra pública bajó un 75,6%. Se redujo las asignaciones familiares un 17,7% y las transferencias a Universidades Nacionales el 16,5%. Por último, las transferencias a las provincias disminuyeron el 53,3% en enero", manifestó.

"En febrero, la recaudación de impuestos internos, como IVA, se desplomó en términos reales, y cayó un 17% en lo que va del año y un 7,5% con respecto a enero", agregó.

La baja en las ventas

Asimismo, el gobernador bonaerense alertó sobre una baja en la cantidad de ventas: "Las ventas, según CAME, se desplomaron desde que subió Milei en un 28,5%. Recordemos que en los cuatro años de Macri, habían caído un 17%. Casi el doble, pero en sólo dos meses. Las ventas en farmacias cayeron comparando con un año atrás un 46%, en alimentos y bebidas un 37% y así en cada rubro".

También expuso su malestar por la determinación del Gobierno de recortar los fondos de la coparticipación. "Más allá de los recortes de partidas que realizó Milei, en venganza por la caída de la Ley Ómnibus, la coparticipación se redujo en un 20,4% real interanual en febrero. Es la peor caída en 45 meses", describió.

"Para Milei, los gobernadores sólo defienden las 'cajas de la política'"

En su discurso, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó hacia el conflicto entre el presidente Javier Milei y los gobernantes. "Para Milei, los gobernadores sólo defienden las 'cajas de la política'. Pero hay que poner las cosas en su lugar: no se trata del ajuste a las 'cajas' sino cómo afecta esta política a la sociedad, a los sectores medios, a los trabajadores", señaló.

También advirtió que "el Presidente deberá aprender a convivir con gobernadores elegidos a través de los mismos mecanismos que lo transformaron en presidente. No se trata de apretar, extorsionar, fundir, amenazar, insultar y agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas o proyectos. Argentina es republicana, así que Milei debe respetar, aunque no tenga mayorías, la división de poderes".

En tanto, apuntó hacia el recorte de fondos a las provincias de parte del Gobierno. "Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias. En lugar de castigar a los gobernadores, recortó recursos y fondos que van directo a los bolsillos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto", expresó.

"A Chubut decidió no refinanciar su deuda con Nación, y a la provincia de Buenos Aires, por decreto, le quitó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que viene recibiendo hace tres años", agregó sobre el fuerte conflicto entre el Gobierno y la provincia chubutense.

NOTICIA EN DESARROLLO