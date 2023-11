"Si las cosas se dan como uno cree que puede llegar a suceder, voy a ser el próximo técnico de Boca". "Antes, con otra dirigencia no estuve en consideración, pero ahora sí con la posibilidad de que Ibarra y Macri conduzcan el club" , afirmó el Titán en conferencia de prensa tras el partido entre su actual equipo, Platense, y Sarmiento de Junín .

Milei se hizo eco de la noticia y la compartió en su cuenta de Twitter. "Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a La Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me da unas ganas locas de volver...", escribió, en claro apoyo a la lista que integra Macri.

Javier Milei tuit Martín Palermo Boca Mauricio Macri 26 de noviembre 2023 Javier Milei hizo público su apoyo a la lista que integra Mauricio Macri en las elecciones en Boca. Twitter @jmilei

Las elecciones en el Xeneize se realizarán el próximo domingo. Por el lado del oficialismo, Juan Román Riquelme, actual vicepresidente, encabezará la lista, acompañado por Jorge Ameal.

Por otra parte, Andrés Ibarra estará secundado por Mauricio Macri. En la nómina aparecen también los dos ex amealistas, Mario Pergolini y Alberto Salvo, y Edgardo Alifraco, diputado de La Libertad Avanza, cercano a Javier Milei.

La fecha de las elecciones estuvo en duda hasta el viernes, cuando la Justicia ordenó al Club la modificación de la fecha. De esta manera, desde la dirigencia de Boca oficializaron los comicios se realizarán el próximo 3 de diciembre.

"SI LAS COSAS SE DAN, VOY A SER EL DT DE BOCA. ES MI SUEÑO"

Martín Palermo



Martín Palermo pic.twitter.com/7UtygHaua3 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 26, 2023

Cuando era candidato, Javier Milei le ofreció ayuda a Macri para que Boca recupere "grandeza y brillo"

Cuando todavía era candidato a presidente, Javier Milei ofreció su colaboración al exmandatario Mauricio Macri en un eventual nuevo período conduciendo a Boca. "Si considera que puedo ser de utilidad para recobrar la grandeza y el brillo que tuvo el club durante su gestión, no tengo problema en ayudarlo", declaró Milei en una entrevista concedida a Radio Continental, el día posterior al debate presidencial.

"No sé en qué rol. Esperemos que en ninguno porque voy a ser presidente de la Nación, pero pondría el hombro para ayudar a que Boca vuelva a brillar", subrayó.

El economista, de 53 años, es confeso hincha de Boca, aunque admitió que perdió su pasión cuando "el populismo se instaló en el club", una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Juan Román Riquelme -hoy vicepresidente segundo- y Fernando Gago.

"Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", expresó semanas atrás en Radio Mitre.