Juan Román Riquelme definió su lista para las elecciones en Boca: quién será su vicepresidente y quiénes lo acompañarán

Elecciones en Boca: quiénes acompañarán a Riquelme en la lista

Después que Juan Román Riquelme confirmara que será candidato a la presidencia de Boca, la gran novedad pasa por quiénes acompañarán al exmediocampista.

Lo que trascendió, Román no integrará una lista con Jorge Amor Ameal, el actual presidente de Boca sino que lo hará con el actual secretario del club y un hombre muy cercano a Román en este tiempo, Ricardo Rosica. Mientras que el vice segundo será Agustín Vila, hijo de empresario Daniel, dueño de América TV.

Mauricio Macri anunció que será candidato a vicepresidente de Boca con Andrés Ibarra

El expresidente Mauricio Macri anunció que será candidato a vicepresidente de Boca en la fórmula encabezada por Andrés Ibarra en las elecciones que se llevarán a cabo en el Xeneize el 2 de diciembre. De esta manera, y mientras se aguarda por la confirmación oficial de que Juan Román Riquelme será postulante a presidente por el oficialismo, competirán desde la oposición.

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el barrio porteño de Puerto Madero, Macri se lanzó como candidato a vicepresidente de Boca, expuso un diálogo que tuvo con Ibarra y cuestionó a la dirigencia encabezada por Jorge Amor Ameal: “Cuando Ibarra me dijo que necesitaban que los acompañe, dije que no puedo dejar a Boca a la autoridad y la prepotencia, porque por ese camino Boca no tiene futuro”.

Macri Andrés Ibarra Boca

Elecciones en Boca: quiénes pueden votar

Si bien el club cuenta con cerca de 350 mil socios entre los plenos y adherentes, no todos pueden votar. En ese sentido, solo podrán sufragar aquellos que son activos y tienen más de dos años de antigüedad, aunque los adherentes, que pagan la mitad y están en una lista de espera para pasar a ser socios plenos, no cuentan con ese derecho.

Para saber si estás empadronado o no, hay que ingresar a la web oficial de la institución Soy Socio y allí encontrarás los datos para saber si podrán participar de las elecciones o no.