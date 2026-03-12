Canasta básica: en febrero, una familia tipo necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre

El INDEC publicó que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,7% en febrero y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), 3,2%. Lo que se traduce en que una familia de cuatro integrantes haya necesitado $1.397.671,83 para no ser pobre y $644.088 para mantenerse sobre la línea de indigencia.
La CBT lleva una inflación acumulada de 9,3% en dos meses y su variación interanual es de 37,6%. Mientras que la CBA acumula un incremento de 6,8% en dos meses y la variación interanual se situó en 32,1%.
Los picos de aumento en el último año fueron marzo de 2025 con un salto de la CBT de 5,9% y de la CBA de 4% y enero de este año con una escalada de la CBT de 5,8% y de la CBA de 3,9%.
La Canasta Básica por grupo familiar
Un hogar de tres integrantes necesitó $1.112.710 para superar la línea de pobreza y $512.769 para no ser indigentes. Mientras que una familia de cinco integrantes tuvo que registrar ingresos superiores a $1.470.043 para mantenerse arriba de la línea de pobreza y superiores a $677.439