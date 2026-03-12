12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Canasta básica: en febrero, una familia tipo necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre

Un grupo familiar de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 para mantenerse por sobre la línea de pobreza y $644.088 para no ser indigentes. La CBT aumentó 9,3% en dos meses.

Por
La inflación de febrero fue del 2

La inflación de febrero fue del 2,9%.

Getty Images

El INDEC publicó que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,7% en febrero y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), 3,2%. Lo que se traduce en que una familia de cuatro integrantes haya necesitado $1.397.671,83 para no ser pobre y $644.088 para mantenerse sobre la línea de indigencia.

El INDEC publicará la inflación de febrero: las consultoras prevén una suba cercana al 3%
Te puede interesar:

La inflación no cede: fue de 2,9% en febrero

La CBT lleva una inflación acumulada de 9,3% en dos meses y su variación interanual es de 37,6%. Mientras que la CBA acumula un incremento de 6,8% en dos meses y la variación interanual se situó en 32,1%.

INDEC Canasta Básica FEB 2026
Canasta Básica de febrero.

Canasta Básica de febrero.

Los picos de aumento en el último año fueron marzo de 2025 con un salto de la CBT de 5,9% y de la CBA de 4% y enero de este año con una escalada de la CBT de 5,8% y de la CBA de 3,9%.

La Canasta Básica por grupo familiar

Un hogar de tres integrantes necesitó $1.112.710 para superar la línea de pobreza y $512.769 para no ser indigentes. Mientras que una familia de cinco integrantes tuvo que registrar ingresos superiores a $1.470.043 para mantenerse arriba de la línea de pobreza y superiores a $677.439

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La región pampeana concentró más del 70% del total exportado.

Las exportaciones argentinas crecieron 9,3% en 2025 y superaron los u$s87.000 millones

La industria manufacturera cayó impulsada por la apertura comercial.

La industria no encuentra piso: alcanzó su séptima caída internanual consecutiva

Los gurúes de la city pronosticaron una leve alza de la inflación en febrero.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para febrero

En su momento de mayor actividad, Lumilagro llegó a generar 300 puestos de trabajo.

Tras desvincular 170 empleados, Lumilagro comenzó a importar termos desde China

La promo del momento en Cuenta DNI.

Tope semanal de $8.000: este es el ahorro más usado de Cuenta DNI para marzo 2026

Las colocaciones a corto plazo vuelven a posicionarse como una opción atractiva dentro de estrategias de ahorro conservadoras.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 890.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Rating Cero

Lali Espósito.

Qué tuiteó Lali sobre los shows en River y los viajes de Manuel Adorni

La 98 edición de Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien. 
play

Premios Oscar 2026: quiénes son los nominados a las principales categorías y qué marcan las tendencias

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

Abel Pintos se quebró al hablar de la cantante de folklore.
play

El legado de Tamara Castro: Abel Pintos se emocionó con la hija de la folklorista fallecida

Con humor, momentos incómodos y situaciones muy actuales, la serie explora cómo las redes sociales y las aplicaciones influyen en la forma de conocer a alguien.
play

Este k-drama sobre amor en tiempos de redes sociales está causando furor en Netflix: cómo se llama

A pesar de haberse estrenado hace varios años, Un jefe en pañales sigue siendo una opción muy elegida por las familias en Netflix.
play

Otra vez tendencia de Netflix: esta película animada para toda la familia volvió a ser de lo más visto del momento

últimas noticias

Lali Espósito.

Qué tuiteó Lali sobre los shows en River y los viajes de Manuel Adorni

Hace 14 minutos
play
La 98 edición de Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien. 

Premios Oscar 2026: quiénes son los nominados a las principales categorías y qué marcan las tendencias

Hace 15 minutos
play

Detuvieron al Chelo de Grupo Green, acusado de abusar de una reconocida influencer

Hace 20 minutos
La inflación de febrero fue del 2,9%.

En febrero, una familia tipo necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre

Hace 23 minutos
Las Flores, La Angelita y Timote celebrarán aniversarios fundacionales y patronales el miércoles 25.

Super fin de semana largo: será feriado el 25 de marzo y extenderá el descanso

Hace 24 minutos