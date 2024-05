Javier Milei reiteró su admiración por Margaret Thatcher: "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder"

"Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo", sostuvo sobre la Guerra de Malvinas, en diálogo con la BBC.

El presidente Javier Milei insistió, una vez más, en su admiración por Margaret Thatcher , primera ministra del Reino Unido durante la Guerra de Malvinas. "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo" , sostuvo, en una entrevista con la cadena de medios pública británica BBC.

La poca empatía de Milei por la situación de los jubilados: "No se puede hacer una evaluación por un caso particular"

"Obviamente que no es una solución instantánea, sino es una solución que va a demandar tiempo. Entonces nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía y tampoco vamos a tener una situación de conflicto con el Reino Unido. Lo que buscamos es una solución en la cual entablar un diálogo para que en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina", añadió.

Javier Milei Margaret Thatcher Javier Milei hizo pública su admiración por Margaret Thatcher en repetidas ocasiones. C5N

Milei planteó que "puede ser que hoy no lo quieran negociar y después, más tarde en el tiempo, sí lo quieran hacer". "Muchas de estas posiciones a lo largo del tiempo han cambiado. Voy a tratar de convencerlos de que ese territorio es argentino y que acorde a las especificaciones que se suele utilizar para definirlo de esa manera, Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas", remarcó.

Consultado sobre el plazo para la concreción de ese diálogo, el Presidente sostuvo que "es una negociación de largo plazo y que se puede establecer de la misma manera que pasó con China y Hong Kong". "Hay que entenderlo como una cuestión de Estado de largo plazo. Nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía, pero si no es el momento para discutirlo hoy, bueno, se discutirá en otro momento", subrayó.

"Me parece una posición mucho más seria y además tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor". agregó.

Milei - Cameron 17-1 reunión Javier Milei se entrevistó en Davos con el canciller británico, David Cameron.

Ante la cuestión de los tiempos de ese camino de negociaciones, que pueden extenderse largamente, Milei señaló: "No estoy diciendo que no sea prioritario. Estoy diciendo que hay un conjunto enorme de elementos en común en el que nosotros podemos trabajar con el Reino Unido, sin que tenga que estar discutiendo y peleándonos por un tema que entendemos que su solución va a demandar tiempo, porque estamos yendo por la vía diplomática. O sea, nosotros creemos en la solución pacífica".

Además, el mandatario negó que la visita del canciller británico David Cameron a las Malvinas en febrero fuera una provocación. "Ese territorio hoy está en manos del Reino Unido. O sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo tomo así. De hecho, tengo un diálogo de muy alta calidad con él", reveló.

Otro tema que inevitablemente surgió en la charla fue su manifiesta admiración por Thatcher, a quien destacó en numerosas oportunidades. "Ahí hay que diferenciar. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?", manifestó.

El detalle en el despacho de Javier Milei que sorprendió a la BBC

Ione Wells, la periodista de la BBC que realizó la entrevista al Presidente, destacó un detalle del despacho presidencial que le llamó la atención. "Milei elogió a Margaret Thatcher, quien fue la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Hablamos en su oficina en la Casa Rosada, donde había algunos recuerdos y artículos relacionados con la expremier exhibidos en una mesa", describió.

Javier Milei entrevista Ione Wells BBC Casa Rosada mayo 2024 BBC

"En otro lugar, había una fotografía de un expresidente argentino con los Rolling Stones, un busto de él mismo y una botella de agua con su fotografía", añadió la corresponsal.

La admiración de Javier Milei por Margaret Thatcher

Durante el último debate presidencial, en el desarrollo del eje Relaciones de Argentina con el Mundo, el excandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, le había preguntado a Milei si Thatcher seguía siendo "su ídola" y si seguía pensando que los kelpers tenían "derecho a la autodeterminación".

El libertario en ese momento respondió: "En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher, así como lo fue Reagan, Churchill y como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema".

Embed - DURO DE DOMAR | MILEI insiste en su ADMIRACIÓN por MARGARET THATCHER

Ante esa respuesta, el exministro de Economía volvió a hacer uso de la palabra dejando en claro que la exministra británica "es una enemiga de la Argentina". "Nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher, que para mí no lo es. Defiendo la soberanía de Malvinas y creo además que sería importante que digas si los kelpers tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que la tenían”, afirmó.

En ese momento, Milei decidió ir más a fondo en su defensa a Thatcher pero tuvo un cuestionable argumento en el que decidió comparar el conflicto bélico con un partido de fútbol donde además tuvo groseros errores. "Te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a la Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final (Mundial de Qatar 2022) tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las Islas por la vía diplomática”, afirmó el libertario generando la indignación de gran parte de los presentes en la Facultad de Derecho y de los televidentes del debate.