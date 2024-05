El detalle en el despacho de Javier Milei que sorprendió a la BBC

El presidente Javier Milei dio una extensa entrevista a la cadena de medios pública británica BBC, en la que uno de los ineludibles temas fue la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas . En ese marco, el mandatario retiró su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher , algo que, por reiterado, no deja de llamar la atención. Sin embargo el despacho del libertario contenía un detalle todavía más sorprendente .

"Ahí hay que diferenciar. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?", manifestó.