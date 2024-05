San Isidro: concejala de La Libertad Avanza reivindicó a Margaret Thatcher frente a un excombatiente de Malvinas

María Feldmann , concejala de La Libertad Avanza en San Isidro, reivindicó a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher durante un homenaje del Concejo Deliberante a José Mauricio Castillo, un excombatiente de Malvinas que vive en el municipio. La edil se sumó a las palabras del presidente Javier Milei, quien calificó a la británica como "una estadista que sacó a su país adelante".

"Tenemos la oportunidad de rendir homenaje a uno de los tantos héroes que entregaron su vida por la patria. Los invito a que se pongan en contacto con él, porque nadie mejor que los protagonistas para contar la historia", comenzó la concejala de La Libertad Avanza Déborah Ruiz Zeballos, dichos a los que adhirió luego Feldmann.

Fue entonces cuando la edil de Unión por la Patria Manuela Schuppisser pidió la palabra para manifestarse de acuerdo con el homenaje, pero presentó un reparo: "No puedo dejar pasar es que la responsabilidad de la caída del ARA Manuel Belgrano está en manos de la señora Margaret Thatcher, que según dijo Milei, es su ídola. No podemos no repudiar que nuestro presidente haya levantado la figura de esta mujer que fue asesina de nuestros pibes en Malvinas".

Allí, se desató la polémica. "Nos sumamos a los dichos de Milei sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante. Más allá de haber vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor presidente", manifestó Feldmann.

"Es para recordar que ayer, 1° de Mayo, se conmemora la sanción de la Constitución Argentina con tres claros objetivos: construir la unidad nacional, afianzar la Justicia y consolidar la paz interior", aclaró luego la concejala, ante la pregunta del presidente del cuerpo sobre si se trataba de un homenaje a la exfuncionaria británica, aunque sin hacer mención a la orden de hundir el Crucero ARA General Belgrano durante el conflicto, el 2 de mayo de 1982.

La polémica declaración de Javier Milei sobre Margaret Thatcher

Durante el último debate presidencial, en el desarrollo del eje Relaciones de Argentina con el Mundo, el excandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, le había preguntado a Milei si Thatcher seguía siendo "su ídola" y si seguía pensando que los kelpers tenían "derecho a la autodeterminación".

El libertario en ese momento respondió: "En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher, así como lo fue Reagan, Churchill y como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema".

Embed - DURO DE DOMAR | MILEI insiste en su ADMIRACIÓN por MARGARET THATCHER

Ante esa respuesta, el exministro de Economia volvió a hacer uso de la palabra dejando en claro que la exministra británica "es una enemiga de la Argentina". "Nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher, que para mí no lo es. Defiendo la soberanía de Malvinas y creo además que sería importante que digas si los kelpers tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que la tenían”, afirmó.

En ese momento, Milei decidió ir más a fondo en su defensa a Thatcher pero tuvo un cuestionable argumento en el que decidió comparar el conflicto bélico con un partido de fútbol donde además tuvo groseros errores. "Te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a la Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final (Mundial de Qatar 2022) tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las Islas por la vía diplomática”, afirmó el libertario generando la indignación de gran parte de los presentes en la Facultad de Derecho y de los televidentes del debate.