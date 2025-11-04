Javier Milei recibió a Peter Lamelas en la Casa Rosada antes de su viaje a Estados Unidos

El Presidente recibió las cartas credenciales del embajador de Estados Unidos en Argentina, mientras se prepara para partir al país norteamericano para participar de un evento del que también formará parte Donald Trump.

El presidente Javier Milei recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , durante una ceremonia en la Casa Rosada que se llevó a cabo mientras se prepara para partir este miércoles rumbo al país norteamericano para participar del America Business Forum.

El periodista Ezequiel Rudman se refirió en El Diario , por C5N , al encuentro de Milei con Lamelas, que se produjo luego de ausentarse de la reunión de los legisladores electos libertarios en la Casa Rosada: "El Presidente recibió las cartas credenciales del nuevo embajador estadounidense en el país, estableciendo un orden de prioridades".

"Dejó plantados a los diputados nacionales electos de La Libertad Avanza pero estuvo en la Casa Rosada para recibir a Lamelas y a otros diplomáticos que ocuparán embajadas en el país, como el futuro embajador de Bélgica y Gran Bretaña", agregó en esta línea.

En tal sentido, el especialista en asuntos políticos marcó el contexto del cónclave entre el jefe de Estado y el nuevo embajador estadounidense en Argentina: "Recibió a Lamelas en el marco de una relación clave dentro del salvataje financiero coordinado por Bessent. En su defensa de su designación ante el Congreso de Estados Unidos, Lamelas trató de imponer una limitación a la influencia de China en la región".

En tanto, recordó que Lamelas adelantó "que iba a empezar a reunirse con los gobernadores de las provincias para tratar de cerrar acuerdos de inversión con empresas estadounidenses y limitar la influencia de China en el país".

Rudman también detalló la agenda del jefe de Estado en Estados Unidos: "Viajará este miércoles a las 15 rumbo a Miami y finalmente no habrá un encuentro con Donald Trump. Participará de un evento empresario y permanecerá allí hasta el viernes, para luego regresar al país".

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para participar del America Business Forum, que tendrá lugar este jueves en el Kaseya Center de Miami, sede de los Miami Heat. Será su decimocuarto viaje al país norteamericano desde que asumió la presidencia y el primero tras la reestructuración de su Gabinete.

El foro reunirá a referentes globales de la política, los negocios y el deporte. Según la organización, la lista de oradores incluye a Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt, Rafael Nadal, Jamie Dimon, Will Smith, Ken Griffin, Gianni Infantino, Stefano Domenicali y Adam Neumann. La conducción estará a cargo de Bret Baier, periodista de Fox News.

Antes de partir hacia Miami, previsto para el miércoles por la tarde, Milei tomará juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, tras la renuncia de Guillermo Francos, y a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, tras la renuncia de Lisandro Catalán.

El viaje a Estados Unidos se da en un contexto de reajustes internos en el Ejecutivo y forma parte de la estrategia del presidente para fortalecer vínculos con referentes internacionales y figuras afines al liberalismo económico.

Tras su regreso al país, Milei viajará a Bolivia el sábado 8 de noviembre para asistir a la asunción del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, quien ganó el balotaje con el 54,5% de los votos. Desde sus redes sociales, el mandatario argentino ya lo había felicitado por “su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”.