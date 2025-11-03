3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un informe revela que se perdieron 205.000 empleos asalariados desde que Javier Milei es presidente

Un reporte elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) expuso que en julio hubo 14 mil bajas respecto de julio de 2024 y 205 mil puestos menos respecto de noviembre de 2023.

Por
Minería

Minería, Servicios Inmobiliarios, Industria y Servicios Personales son los sectores más castigados.

El empleo asalariado formal acumula 205.000 bajas en lo que va de gestión de Javier Milei desde diciembre de 2023, según reveló un informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud
Te puede interesar:

Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

El reporte expuso que “el empleo asalariado formal total en julio de 2025 representaba una pérdida de 14 mil puestos de trabajo (-0,1%) respecto de julio de 2024 y una pérdida de 205 mil puestos de trabajo (-2,0%) respecto de noviembre de 2023”.

Con este escenario, reveló que “el número total de trabajadores formales a julio de este año alcanzó un nuevo mínimo desde la contracción observada a partir de fines de 2023” y advirtió que desde aquel momento en el que se produjo la asunción de Milei “se observa una fuerte reducción del empleo formal asalariado total durante el primer semestre de 2024 y un estancamiento posterior”.

El informe precisó que en julio de 2025, el número de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social alcanzó los 10.096.000, contemplando el empleo en el sector privado, el sector público y en casas particulares.

En relación al empleo asalariado formal del sector público, se evidenció una tendencia descendente desde finales de 2023, aunque en julio de 2025 se mantuvo prácticamente sin cambios. El total de empleados públicos formales en ese mes fue de 3,4 millones, lo que implica una disminución del 0,4% respecto a julio de 2024 (-15.000 puestos) y del 1,7% en comparación con noviembre de 2023 (-58.000 empleos).

El empleo asalariado formal del sector privado, por su parte, se situó en 6,24 millones de trabajadores en julio pasado, lo que implica una reducción de 8.800 puestos (-0,1%). Comparado con noviembre de 2023, el sector privado perdió 127.000 empleos (-2,0%).

En el análisis por rama de actividad, se observa que en julio hubo 6 de 13 sectores con variaciones negativas en el volumen de empleo. Minería (-0,8%), Servicios Inmobiliarios (-0,4%), Industria (-0,3%) y Servicios Personales (-0,3%) fueron los sectores que presentaron las mayores caídas porcentuales de empleo.

Agro y Pesca fue el único sector con una variación positiva (+0,2%) y los demás sectores: Construcción, Transporte, Educación, Salud, Comercio y Suministro de Electricidad, Gas y Agua, no presentaron variaciones significativas.

En el desglose por provincias, en julio el empleo se redujo en 16 provincias y aumentó sólo en 5. Las mayores caídas porcentuales se dieron en Chubut (-1,2%), Santa Cruz (-1,2%) y Tierra del Fuego (-0,8%). Las provincias que experimentaron los mayores aumentos fueron Santiago del Estero (+1,2%), Mendoza (+0,4%), San Juan (+0,2%) y Tucumán (+0,2%).

En el caso del empleo formal en casas particulares, la tendencia decreciente se mantiene desde mediados de 2023, con una breve interrupción a principios de 2025. En términos interanuales, se perdieron 7.000 puestos de trabajo (-1,5%) y, respecto a noviembre de 2023, la contracción fue de casi 21.000 empleos (-4%).

El documento precisó que “desde el máximo histórico de la serie alcanzado en octubre de 2019, el empleo en casas particulares se redujo un 11%, lo que equivale a casi 57 mil trabajadoras menos” y puntualizó que “el empleo formal en este sector resulta muy similar al observado 12 años atrás”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Milei junto a sus colaboradores más cercanos.

El Gobierno realizó un acto en Casa Rosada por el Día de las Iglesias Evangélicas

play

Kicillof presentó el Presupuesto 2026 y cargó contra Milei: "Dejar afuera a 17 millones de bonaerenses es pésima idea"

Javier Milei saludó uno por uno a su renovado Gabinete.

Video: el eufórico saludo de Javier Milei a su renovado Gabinete en la Casa Rosada

Ángel Cappa: una mirada crítica sobre la Argentina, la política y el fútbol

Ángel Cappa: "La mayor victoria del capitalismo es despolitizar a la gente y criminalizar el pensamiento"

Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Rating Cero

Mario Pergolini seguirá en El Trece durante el 2026.
play

Se filtró el sueldo de Mario Pergolini en El Trece: "Verdes por mes..."

Diane Ladd, estrella de Hollywood, murió a los 89 años.

Conmoción en Hollywood: murió Diane Ladd, protagonista de Rambling Rose

MasterChef Celebrity ﻿quedó expuesto tras filtrarse su eliminación.

Se filtró la nueva eliminación de MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

El resultado es un aroma moderno, juvenil y con un toque elegante.

Este es el perfume favorito de Dalma Maradona: cuánto sale

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

últimas noticias

Pablo Laurta seguirá detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva de Pablo Laurta por el doble femicidio

Hace 24 minutos
play
Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña.

Escándalo: Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña

Hace 27 minutos
Manuel Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Hace 34 minutos
Omer Neutra, Oz Daniel y Asaf Hamani fueron identificados.

Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás

Hace 42 minutos
Milei junto a sus colaboradores más cercanos.

El Gobierno realizó un acto en Casa Rosada por el Día de las Iglesias Evangélicas

Hace 44 minutos