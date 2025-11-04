Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano Con formación técnica y trayectoria en gestión hospitalaria, Guido Giana fue designado como nuevo viceministro de Salud. Por







Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano

El Gobierno oficializó este martes la designación de Guido Giana como nuevo viceministro de Salud, en reemplazo de Cecilia Loccisano, quien presentó su renuncia horas antes. El nombramiento fue dispuesto mediante el decreto 783/2025, publicado en el Boletín Oficial, con vigencia desde el 4 de noviembre.

Ingeniero químico egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Giana cuenta con una especialización en administración hospitalaria y gestión pública. Hasta ahora se desempeñaba como director de Administración y Finanzas del Sanatorio Güemes y anteriormente ocupó cargos ejecutivos en el sector privado, entre ellos la gerencia de Nuevos Negocios del laboratorio Drofar.

Durante la administración de Mauricio Macri, Giana fue gerente económico-financiero del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) y jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. En el terreno político, integró las filas del PRO y fue concejal del municipio bonaerense de Presidente Perón, donde también se postuló como candidato a intendente por Juntos por el Cambio en 2019.

En su perfil profesional, se define como un gestor “orientado a la creación de equipos de trabajo de alto rendimiento, con amplio conocimiento de los sistemas de salud”. También sostiene que su vocación pública se apoya en la idea de que “la mejor manera de cambiarle la vida a la gente es a través del trabajo y una buena gestión”.