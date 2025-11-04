Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: "Gracias y hasta siempre" El funcionario publicó un video en redes sociales en el que agradeció al personal de la Jefatura de Gabinete tras dejar el cargo. Mañana asumirá oficialmente Manuel Adorni como su reemplazante. Por







Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: "Gracias y hasta siempre"

Guillermo Francos se despidió este martes del personal de la Jefatura de Gabinete con un mensaje de agradecimiento y un video publicado en su cuenta de X, en el que se lo ve emocionado ante el aplauso de los trabajadores.

“Hoy me despedí del equipo que me acompañó durante mi gestión, primero como Ministro del Interior y posteriormente como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Les agradecí su profesionalismo, compromiso y dedicación que hicieron posible el cumplimiento de nuestras responsabilidades, como también del plan de gobierno que llevamos adelante”, escribió el funcionario.

La salida de Francos ya había sido formalizada días atrás, cuando el presidente Javier Milei aceptó su renuncia al cargo que había asumido en mayo pasado, tras la salida de Nicolás Posse. Su despedida marca el cierre formal de su gestión al frente de la Jefatura.

Este miércoles asumirá en su lugar el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien combinará ese rol con la conducción de la Jefatura de Gabinete, según confirmaron fuentes oficiales.

La transición se da en medio de una reorganización interna del Poder Ejecutivo, que busca reducir estructuras y concentrar funciones en áreas estratégicas del Gobierno.