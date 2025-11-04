4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: "Gracias y hasta siempre"

El funcionario publicó un video en redes sociales en el que agradeció al personal de la Jefatura de Gabinete tras dejar el cargo. Mañana asumirá oficialmente Manuel Adorni como su reemplazante.

Por
Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: Gracias y hasta siempre
Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: "Gracias y hasta siempre"

Guillermo Francos se despidió este martes del personal de la Jefatura de Gabinete con un mensaje de agradecimiento y un video publicado en su cuenta de X, en el que se lo ve emocionado ante el aplauso de los trabajadores.

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano
Te puede interesar:

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano

“Hoy me despedí del equipo que me acompañó durante mi gestión, primero como Ministro del Interior y posteriormente como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Les agradecí su profesionalismo, compromiso y dedicación que hicieron posible el cumplimiento de nuestras responsabilidades, como también del plan de gobierno que llevamos adelante”, escribió el funcionario.

La salida de Francos ya había sido formalizada días atrás, cuando el presidente Javier Milei aceptó su renuncia al cargo que había asumido en mayo pasado, tras la salida de Nicolás Posse. Su despedida marca el cierre formal de su gestión al frente de la Jefatura.

Este miércoles asumirá en su lugar el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien combinará ese rol con la conducción de la Jefatura de Gabinete, según confirmaron fuentes oficiales.

La transición se da en medio de una reorganización interna del Poder Ejecutivo, que busca reducir estructuras y concentrar funciones en áreas estratégicas del Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1985820695436411174&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Karina Milei recibió a los diputados electos de La Libertad Avanza en Casa Rosada

El Gobierno quiere que Santilli asuma luego del 10 de diciembre para que lo remplace un diputado de LLA. 

El Gobierno demora la jura de Santilli como nuevo ministro de Interior para no perder lugares en el Congreso

Javier Milei en el acto tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. 

Milei se reunirá con los diputados electos libertarios para definir la agenda de reformas

Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

Manuel Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: licita más de 1.800 kilómetros

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: licita más de 1.800 kilómetros

Rating Cero

El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Bizarrap podría lanzar ocho Music Sessions antes del 2026.

Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026?

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

últimas noticias

El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Hace 45 minutos
El momento que el entrenador se desplomó en pleno partido.

Conmoción en el fútbol: muere un entrenador tras sufrir un infarto en pleno partido

Hace 48 minutos
Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani gana las elecciones: "Es comunista"

Hace 49 minutos
El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Hace 56 minutos
Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Hace 1 hora