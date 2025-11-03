Video: el eufórico saludo de Javier Milei a su renovado Gabinete en la Casa Rosada

El Presidente encabezó una reunión en el Salón Eva Perón, luego de las modificaciones en su equipo tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una amplia reunión de su renovado Gabinete en la Casa Rosada , luego de los cambios en su plana mayor que siguieron al contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, que se produjo el 26 de octubre.

En un video publicado por la Oficina del Presidente, se observan los saludos uno por uno de Milei a los miembros de su Gabinete, con un abrazo a cada uno y con una especial efusividad al ministro de Defensa, Luis Petri. Además, le dio la bienvenida al flamante titular de la cartera de Interior, Diego Santilli.

Además de Milei, Petri y Santilli, formaron parte del encuentro el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el canciller Pablo Quirno ; el director del Banco Central, Santiago Bausili ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy y el asesor Santiago Caputo.

Tras la reunión, el jefe de Estado compartió en su cuenta de X una foto del encuentro, con el texto "La libertad avanza. VLLC!". "Gran equipo, gran momento. Dios bendiga a la República Argentina. Fin", tuiteó a su vez Adorni.

Alejandro Lew en la Secretaría de Finanzas, el último cambio en el Gabinete

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el economista Alejandro Lew será el nuevo secretario de Finanzas, luego de la salida de Pablo Quirno de la entidad para asumir como canciller en lugar de Gerardo Werthein. Se trata de la última modificación en el Gabinete luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

En su cuenta de la red social X, Caputo confirmó la designación de Lew como secretario de Finanzas y recordó que había formado parte de la gestión de La Libertad Avanza: "Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas. Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA".

"Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido Ale al equipo!!", agregó en esta línea.