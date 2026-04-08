8 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei recibió a Nahuel Gallo en Casa Rosada por primera vez desde su liberación

El Presidente, la ministra de Seguridad y el canciller se reunieron con el gendarme que pasó 448 días detenido en Venezuela y regresó al país de mano de la AFA.

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Javier Milei con Nahuel Gallo en Casa Rosada.

Javier Milei con Nahuel Gallo en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el canciller Pablo Quirno recibieron al gendarme Nahuel Gallo en Casa Rosada por primera vez tras su liberación en Venezuela y su regreso a Argentina de la mano de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

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Gallo pasó 448 días detenido en el país gobernado por Nicolás Maduro y fue liberado, junto a otros presos políticos, bajo la gestión de Delcy Rodríguez luego de la captura de Maduro durante un ataque de Estados Unidos. Según publicó Infobae, en el encuentro, el gendarme compartió historias sobre los días que permaneció privado de su libertad.

Milei le regaló una camiseta de la Selección argentina y el gendarme le llevó un poncho argentino y unos alfajores en señal de agradecimiento por las gestiones cursadas por la administración libertaria a Israel, Estados Unidos e Italia.

También estuvieron presentes la ex titular del área de Seguridad Patricia Bullrich y el director nacional de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.

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El Presidente no se había reunido antes con el ex preso político para permitirle volver a su rutina y reencontrarse con su familia. En la primera conferencia de prensa que brindó, Gallo había pedido "tiempo" para procesar lo que había vivido y ponerse al día con lo sucedido en el país.

"No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado. Les pido mi tiempo. No hablo con todos porque yo lo pedí, quiero tiempo. Quiero discernir la información que ha pasado mucho tiempo, casi 15 meses. No sé nada de nadie, de mi familia, de la institución, del país", había solicitado.

El rol de la AFA en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

La novedad se conoció a partir de un posteo oficial de la AFA en redes sociales, donde se lo ve a Gallo junto a dos dirigentes de la entidad, a punto de abordar el avión que lo trajo de regreso al país durante la madrugada. Se trata de Luciano Nakis, prosecretario de la casa madre del fútbol argentino, y Fernando Isla Cáceres, director de relaciones institucionales, ambos cercanos al presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

Detrás de la escena institucional hubo una trama de contactos y negociaciones que, según revelaron los periodistas Raúl Kollmann y Gabriela Pepe en C5N, comenzó mucho antes de que la noticia llegara a Buenos Aires.

“Las conversaciones entre Chiqui Tapia y el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, empezaron hace un año durante el Sudamericano Sub-20”, indicó Pepe. Giménez, hombre de estrecha relación con el poder político venezolano y considerado un ahijado político de Delcy Rodríguez, fue una pieza clave en el acercamiento.

En la negociación también intervinieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, lo que le dio volumen internacional a la gestión.

El vuelo que trasladó a Gallo fue contratado por la AFA y pertenece a la empresa Baires Fly. Se trata de un Bombardier Learjet 60, aeronave que ya había sido utilizada por Tapia en otros viajes oficiales. El propio presidente de la AFA planeaba integrar la comitiva, pero el juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó su pedido para salir del país y regresar el 3 de marzo de 2026, en el marco de la prohibición vigente por una investigación judicial en su contra por presunta retención indebida de aportes.

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