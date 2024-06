Javier Milei ratificó que Sturzenegger va a ser ministro: "Va a estar a cargo de la desregulación de la economía"

Pese a que el presidente Javier Milei no se reunió este martes con Federico Sturzenegger en la Casa Rosada por dificultades de "agenda", confirmó que el asesor presidencial se incorporará en breve al equipo de gobierno en calidad de ministro de n área a crear, vinculada a la desregulación de la economía.

"Nadie va a violentar los logros, nadie, o sea, nadie, usaría un término más vulgar y grosero... nadie le va a tocar el culo a Caputo", resaltó Milei.

Sin embargo, confirmó el ingreso del expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger al gabinete aunque aún no confirmó la función que ocupará de manera formal.

Durante todo el día circularon las versiones de que el cerebro del DNU 70/2023 desembarcaría en el circulo ministerial, y se barajaron varias hipótesis respecto a las competencias de la futura área que tendría a su cargo el ex-BCRA.

Milei había confirmado en una entrevista televisiva el arribo formal de Sturzenegger al Gabinete, en caso de que el Congreso apruebe el proyecto de Ley Bases. Luego, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó que "se está evaluando" qué rol tendrá el asesor presidencial, quien fue uno de los principales redactores del mega DNU que firmó el Presidente, en el que se estableció una gran desregulación económica con más de 300 reformas.

Fuentes del Gobierno confirmaron a C5N que el cónclave no se llevó adelante por cuestiones de "agenda" y que no hubo "nada raro" en la suspensión. Además, expusieron que se desconoce cuándo se realizará. Por lo pronto, el jefe de Estado no se encontrará en Buenos Aires en las próximas horas debido a que viajará a Rosario para celebrar el Día de la Bandera el jueves y el viernes partirá hacia Europa.

El encuentro estaba previsto que se realice este martes, después de que Sturzenegger celebrara en sus redes sociales el brutal ajuste de la administración de La Libertad Avanza, en una señal de apoyo a las medidas del Gobierno. "El gasto público era una coartada para sostener una serie de gastos políticos. 'Voy a usar tu plata para ayudarte' te decían. Pero la realidad era que usaban tu plata para ayudarse a ellos mismos", manifestó.

En tal sentido, en otro fragmento de un hilo en X (ex Twitter), afirmó que "el presidente Javier Milei resulta el primero, en muchos años, que cree y quiere que Argentina sea un país verdaderamente federal. No inmiscuirse en las políticas de las provincias no es desentenderse, es creer en una república federal con visiones diferentes".