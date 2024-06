Javier Milei, en contra del aguinaldo: "No va a haber superávit fiscal por eso"

El presidente Javier Milei se atajó ante los números de la economía y apuntó contra el salario complementario de mitad de año: "No vamos a tener superávit por culpa del aguinaldo".

