Javier Milei despejó los rumores sobre la interna en el Gabinete: "Nadie le va a tocar el culo a Caputo"

El presidente Javier Milei ratificó la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, dentro del Gabinete , luego de los rumores que indicaban que el futuro ingreso de Federico Sturzenegger , ex titular del Banco Central de la República Argentina entre 2015 y 2018 durante el mandato de Mauricio Macri, sería para estar a cargo del Palacio de Hacienda .

"Es el mejor ministro de Economía de la historia de Argentina" , reiteró el mandatario durante una entrevista en Todo Noticias. Además, aclaró que "pueden convivir" con el ex funcionario de la gestión macrista, que ingresará a la brevedad para llevar a cabo la "desregulación de la economía" .

"Acá hay un jefe, que soy yo. Además soy economista. Entonces, nadie va a violentar los logros de Toto Caputo. Usaría un término más vulgar y grosero: ¡nadie le va a tocar el culo a Caputo!", expuso con vehemencia el jefe de Estado.

"No me importa quién sea, le corto la mano. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo", fue la respuesta que brindó Milei sobre si alguien quería la renuncia del funcionario. Luego aclaró que "el Gabinete es un bloque sólido. Nadie me va a tocar a ningún ministro".

Tras la declaración del economista y asesor del Gobierno, Fausto Spotorno, quien aseguró que el programa económico es de transición y luego vendrá otro de largo plazo, el Presidente indicó que "en realidad estamos saliendo del infierno y ahora estamos comenzando a construir un programa de crecimiento".