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Horóscopo de hoy, lunes 5 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 5 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Estos son los signos del zodíaco que atravesarán momentos tensos en octubre.
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Qué signos del zodíaco pasarán momentos tensos en octubre 2026

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Lunes para poder ponerse al día con el orden en casa. Limpieza profunda, orden, cambio de lugar de los muebles. La energía hay que moverla y renovarla.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sienten un día que les atrae la idea de poder conocer gente nueva. Aquellos que estén en pareja aprovecharán para tener una jornada distinta, divertida y de fresca unión.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Soñar con cosas que se desean lograr es importante. Soñar sin temor, intelectualizar esos sueños y ponerse metas. Día con incentivo. Alegrías varias.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sentirán que es un buen día con tiempos ocupados en reuniones o citas que les generan agrado. Encuadran mentalmente sus proyectos e ideales.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Lunes con actividades sociales. Acercamientos, citas y encuentros esperados en el plano afectivo. Se enteran de situaciones familiares positivas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Cuando las aspiraciones son exageradas, se roza la posibilidad de que no se materialicen. Miren bien y pónganse en contexto de cada situación. Análisis.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Día en el que la paciencia libriana estará a prueba dados ciertos inconvenientes que pueden surgir. Controlen sus emociones. Pongan la importancia justa.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpianos ajusten sus sentidos y hagan limpieza de situaciones muchas de ellas innecesarias y nocivas. Claridad que llega, protección sana. Amor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Apunten a cuidar más su autoestima. A veces nos dejamos llevar por las exigencias de los otros dejando de lado las necesidades propias. Atención.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Revisen y admitan que a veces su captación de la realidad es equivocada. Es parte de su trabajo interno el admitir errores. Sensación de adversidad.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sienten que no hay margen para ciertos vínculos afectivos. Posible tomas de decisiones que será beneficioso en todo sentido para todos. Liberación.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Pensamientos reflexivos que invitan a pasar la jornada con nuevas propuestas internas y ganas de salir y de conectarse con gente nueva en sus vidas. Mensajes.

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