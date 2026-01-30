Javier Milei negó un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados

A través de las redes sociales, el Presidente desmintió la información publicada por The New York Times que hablaba de "conversaciones avanzadas". El Gobierno evaluó negativamente los costos políticos y económicos del proyecto.

El presidente Javier Milei negó que exista un plan para recibir a los inmigrantes deportados desde los Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump y, a través de una serie de mensajes compartidos en redes sociales, calificó de "falsa" la información publicada por The New York Times que hablaba de "conversaciones avanzadas" sobre el tema.

"Es falso que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo. No se dejen operar por los pasquines de izquierda, locales o de afuera", publicó en X Daniel Parisini, alias "Gordo Dan". Milei reposteó esa publicación y también otra del abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez que aseguraba que la nota contenía "información 100% falsa".

"Es rotundamente falso que la Argentina vaya a recibir inmigrantes deportados de terceros países. No existe ningún acuerdo ni compromiso en ese sentido. Cuidado con operadores locales o del exterior, que inventan escenarios para meter miedo y operar políticamente", señaló otro usuario, un comentario que también fue replicado por el Presidente.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, fuentes del Gobierno admiten que un acuerdo de este tipo con la Casa Blanca tendría un alto costo económico y político, por lo que se lo evaluó de manera negativa. En un contexto de ajuste fiscal y protestas sociales, sería difícil conseguir los recursos y la infraestructura adecuada para albergar a las personas deportadas.

En el mismo sentido, desde Casa Rosada reconocieron a TN que "el acuerdo existió como conversación concreta, pero se decidió no avanzar" debido a su "inviabilidad práctica y política". Uno de los principales problemas es la falta de consenso respecto a dónde se instalarían los centros de detención y cómo se integrarían al sistema penitenciario local.

Según informó el medio estadounidense tras acceder a documentos de la Casa Blanca, el principio de acuerdo se habría dado a inicios de 2026, cuando el subsecretario de Política Exterior de Argentina, Juan Navarro, presentó el proyecto de tercer país. En tanto, Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, reforzó la postura cuando se comprometió con las autoridades norteamericanas a suscribir al pacto.

"Las conversaciones también se dan mientras el gobierno argentino intensifica la retórica anti inmigración bajo la presidencia de Javier Milei, que incluso afirma haber realizado un número récord de expulsiones y ha enviado a la Policía a operaciones de control migratorio en los suburbios de Buenos Aires", señaló The New York Times, y marcó los paralelismos en las políticas de ambos países.

En la misma publicación, los periodistas explicaron cómo sería el procedimiento: Argentina aceptaría la entrada de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera que, luego, tomarían un vuelo que les permita regresar a su país de origen, según indicó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que lidera Kristi Noem.