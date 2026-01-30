31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei negó un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados

A través de las redes sociales, el Presidente desmintió la información publicada por The New York Times que hablaba de "conversaciones avanzadas". El Gobierno evaluó negativamente los costos políticos y económicos del proyecto.

Por
Milei enfrió un eventual acuerdo con Trump para recibir migrantes.

Milei enfrió un eventual acuerdo con Trump para recibir migrantes.

Hayden Davis y su foto con Javier Milei.
Te puede interesar:

Caso $LIBRA: se conoció un contrato confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei

"Es falso que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo. No se dejen operar por los pasquines de izquierda, locales o de afuera", publicó en X Daniel Parisini, alias "Gordo Dan". Milei reposteó esa publicación y también otra del abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez que aseguraba que la nota contenía "información 100% falsa".

"Es rotundamente falso que la Argentina vaya a recibir inmigrantes deportados de terceros países. No existe ningún acuerdo ni compromiso en ese sentido. Cuidado con operadores locales o del exterior, que inventan escenarios para meter miedo y operar políticamente", señaló otro usuario, un comentario que también fue replicado por el Presidente.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, fuentes del Gobierno admiten que un acuerdo de este tipo con la Casa Blanca tendría un alto costo económico y político, por lo que se lo evaluó de manera negativa. En un contexto de ajuste fiscal y protestas sociales, sería difícil conseguir los recursos y la infraestructura adecuada para albergar a las personas deportadas.

Tuit deportados Gordo Dan

En el mismo sentido, desde Casa Rosada reconocieron a TN que "el acuerdo existió como conversación concreta, pero se decidió no avanzar" debido a su "inviabilidad práctica y política". Uno de los principales problemas es la falta de consenso respecto a dónde se instalarían los centros de detención y cómo se integrarían al sistema penitenciario local.

Según informó el medio estadounidense tras acceder a documentos de la Casa Blanca, el principio de acuerdo se habría dado a inicios de 2026, cuando el subsecretario de Política Exterior de Argentina, Juan Navarro, presentó el proyecto de tercer país. En tanto, Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, reforzó la postura cuando se comprometió con las autoridades norteamericanas a suscribir al pacto.

"Las conversaciones también se dan mientras el gobierno argentino intensifica la retórica anti inmigración bajo la presidencia de Javier Milei, que incluso afirma haber realizado un número récord de expulsiones y ha enviado a la Policía a operaciones de control migratorio en los suburbios de Buenos Aires", señaló The New York Times, y marcó los paralelismos en las políticas de ambos países.

En la misma publicación, los periodistas explicaron cómo sería el procedimiento: Argentina aceptaría la entrada de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera que, luego, tomarían un vuelo que les permita regresar a su país de origen, según indicó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que lidera Kristi Noem.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuba necesitaba el petróleo venezolano para mantener activa su economía.

El Gobierno le recomendó a los argentinos que no viajen a Cuba

El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos

El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos

Todos los documentos deberán llevar la leyenda el año de la grandeza.

El Gobierno declaró al 2026 como "El Año de la Grandeza"

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

play

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la crisis económica: "Estamos viviendo una debacle"

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

Rating Cero

Evangelina Anderson, entre el amor y la soltería. 

Evangelina Anderson mandó al frente a Martín Demichelis: "Intentó volver un montón de veces"

La actriz falleció este viernes a los 71 años.
play

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

Esta película británica se estrenó en Netflix en 2018.
play

Netflix: dura 2 horas, se lanzó hace menos de 10 años y es una joyita que no vieron todos

Tras el reality, el cantante enfrentó conflictos contractuales que retrasaron el lanzamiento de material propio.
play

Qué fue de la vida de Francisco Benítez, cantante con tartamudez: pocos saben su vida tras ganar La Voz Argentina

Las dos amigas mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente.
play

Hoy en Netflix: la película que roza lo prohibido y tenés que ver lejos de niños

Los movimientos recientes y el cambio en la dinámica familiar terminaron por confirmar el desenlace. 

Un famoso futbolista comenzó los trámites de divorcio: ¿qué pasó?

últimas noticias

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 31 de enero

Hace 36 minutos
Los centros de detención del ICE por dentro. 

Estados Unidos comprará 20 bodegas para convertirlas en megacárceles de inmigrantes

Hace 52 minutos
Milei enfrió un eventual acuerdo con Trump para recibir migrantes.

Javier Milei negó un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados

Hace 1 hora
Adorni integrará el directorio de YPF por el Estado Nacional.

Adorni asume como director de YPF en representación del Estado Nacional

Hace 1 hora
El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan (derecha), y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la conferencia de prensa ofrecida en Estambul este viernes 30 de enero de 2026.

La advertencia de Irán a EEUU: "Estamos listos para negociar, pero también para la guerra"

Hace 2 horas