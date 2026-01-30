30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno oficializó un aumento en los impuestos al combustible para febrero: de cuánto será

Se trata de una actualización mensual que quedó pendiente de 2024 y se espera que repercuta en los precios de la nafta y el gasoil.

Por
Se vienen nuevos aumentos en los impuestos al combustible.

Se vienen nuevos aumentos en los impuestos al combustible.


YPF

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento en los impuestos a los combustibles, el cual se espera que impacte en los precios de la nafta y el gasoil durante todo febrero. La medida fue publicada este viernes a través del Decreto 74/2026 del Boletín Oficial y contempla una actualización del impuesto a los combustibles líquidos y del gravamen al dióxido de carbono.

Te puede interesar:

Incendios: el Gobierno declaró por DNU la Emergencia Ígnea para las provincias afectadas

Se trata de un ajuste que forma parte del esquema de actualizaciones mensuales que el Ejecutivo viene aplicando desde el año pasado, en el marco de un cronograma pendiente de 2024 que se terminó de instrumentar de manera escalonada a lo largo de 2025.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. En los considerandos, el Gobierno señaló que la decisión apunta a “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.

Aumenta la nafta y el gasoil: cuánto costará a partir de febrero

Según lo dispuesto en el texto del decreto, las naftas registrarán un aumento de $16,773 por litro en concepto del impuesto a los combustibles líquidos, al que se suma una suba de $1,027 correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

En tanto, para el gasoil el incremento será de $14,372 por litro en el gravamen general. Además, la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y determinadas zonas del interior del país tendrá una suba de $7,782, mientras que el impuesto al CO aumentará $1,638 por litro.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que los nuevos valores surgen de la fórmula de actualización trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC. Este mecanismo fue establecido originalmente por el Decreto 501/18, que dispuso que los montos de estos impuestos se ajusten en enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la inflación del trimestre previo.

Nafta
Con el inicio del mes de febrero, los precios de las naftas y el gasoil aumentan, tras la decisi&oacute;n del Gobierno de atenuar la suba en el impuesto a los combustibles para no trasladar una mayor presi&oacute;n a la inflaci&oacute;n

Con el inicio del mes de febrero, los precios de las naftas y el gasoil aumentan, tras la decisión del Gobierno de atenuar la suba en el impuesto a los combustibles para no trasladar una mayor presión a la inflación

No obstante, el propio texto recuerda que, si bien desde 2018 el impuesto a los combustibles líquidos y el gravamen al dióxido de carbono deben actualizarse cada tres meses, distintas gestiones optaron por postergar su aplicación para atenuar el impacto en los precios al consumidor. En esta oportunidad, la prórroga se extendió hasta febrero.

Cabe recordar que en la actualización anterior, correspondiente a enero, los incrementos habían sido de $17,291 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el gravamen al CO para las naftas.

En el caso del gasoil, la suba fue de $14,390 por litro para el impuesto general, $7,792 para la alícuota diferencial y $1,640 por litro para el impuesto al dióxido de carbono.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

No está claro si el debate comenzará en el Senado o en Diputados.

Régimen penal juvenil: el Gobierno endurece el discurso, pero no tiene una estrategia clara

El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos

El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos

El encuentro se llevó a cabo este jueves.

El Gobierno reunió a su mesa política y evalúa ampliar el temario de sesiones extraordinarias

Monteoliva destacó la inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias

La ministra de Seguridad sugirió bajar aún más la edad de imputabilidad: "Debería ser de 12 años"

El oficialismo buscará reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.

La defensa del Gobierno al proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "El joven de 1980 no es el de 2026"

Las sesiones extraordinarias comenzarán el próximo 2 de febrero.

El Gobierno incluyó la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de las extraordinarias

Rating Cero

Llevaban cuatro años de relación.

Carlos Nair Menem se separó de su novia tras cuatro años de relación

Moria Casán entrevistará a la China Suárez.

Moria Casán y la China Suárez, frente a frente nuevamente: "Nadie suelta"

La causa quedó caratulada como amenazas.

La Justicia comenzó a investigar las amenazas a Karina Mazzocco

La ira de Dios ofrece un guion sólido con actuaciones destacadas que la crítica elogió especialmente.
play

Hoy en Netflix: dura menos de 2 horas, es buenísima y la protagoniza Diego Peretti

Su elección estética refuerza una impronta actual sin perder identidad.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: chau al pelo largo

Flor Vigna lanza un nuevo tema con palitos para un ex.
play

Flor Vigna reveló amenazas de un exnovio y en redes apuntaron a Luciano Castro

últimas noticias

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

Hace 6 minutos
Las colecciones europeas funcionan como termómetro de lo que luego se replica en otras regiones.

Adiós a las remeras oversize: esta es la prenda que en Europa ya marca tendencia

Hace 8 minutos
Llevaban cuatro años de relación.

Carlos Nair Menem se separó de su novia tras cuatro años de relación

Hace 13 minutos
Reemplazar la proteína animal puede ser beneficioso para el organismo. 

Esto le pasa al cuerpo si cambiás la carne por la proteína vegetal

Hace 14 minutos
Por qué Google no muestra los partidos de la Liga Profesional en tiempo real

Por qué Google ya no sigue en vivo los resultados de los partidos de la Liga Profesional

Hace 17 minutos