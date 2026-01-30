31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La advertencia de Irán a EEUU: "Estamos listos para negociar, pero también para la guerra"

Las declaraciones fueron hechas por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, durante unas reuniones con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, quien intenta mediar en el conflicto. También alertó que "puede extenderse por la región".

Por
El ministro de Asuntos Exteriores turco

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan (derecha), y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la conferencia de prensa ofrecida en Estambul este viernes 30 de enero de 2026.

La República Islámica de Irán se manifestó a favor de encontrar una salida pacífica a las crecientes tensiones con Estados Unidos, aunque también aseguró que está en condiciones de llevar adelante una confrontación bélica. "Estamos listos para negociar, pero también para la guerra", advirtió este viernes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Los centros de detención del ICE por dentro. 
Te puede interesar:

Estados Unidos comprará 20 bodegas para convertirlas en megacárceles de inmigrantes

Las declaraciones del ministro iraní sucedieron en Estambul, en el marco de una reunión bilateral con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, quien intenta frenar la escalada bélica norteamericana en Medio Oriente. De hecho, Turquía es uno de los países que está liderando la mediación entre ambos gobiernos.

Protestas Irán

"No apoyamos un ataque contra Irán. No lo aceptamos en junio, y no lo vamos a aceptar ahora", aseguró Hakan Fidan, el ministro de Exteriores turco. “No creemos que la solución militar vaya a ser fructífera. Recordemos lo ocurrido en Gaza. Así que mientras tratamos de sanar las heridas del pasado, no inflijamos otras heridas a nuestra región”, agregó.

Si bien el ministro de Exteriores iraní se mostró dispuesto a negociar una salida pacífica a las tensiones con Washington, Araghchi aseguró que la República Islámica mejoró sus capacidades para llevar adelante una guerra. "Estamos más preparados de lo que estábamos en junio", dijo sobre el momento en el que Teherán fue bombardeado por Estados Unidos e Israel.

"Si Estados Unidos se involucra directamente, entonces la situación será diferente a hostilidades previas. Y, por desgracia, esta vez el conflicto puede extenderse por la región”, aseguró el funcionario iraní.

Fuerza Quds Irán

Días antes, el jefe de la diplomacia turca le contó al medio Al Jazeera que Washington demanda que Irán ponga fin a su programa nuclear, que no envíe uranio enriquecido a otros países, que se deshaga de los misiles balísticos que puedan llegar a Israel y que deje de apoyar a los grupos armados de la región, como la organización política libanés Hezbolá.

Araghchi dijo que su país está dispuesto a hablar sobre el programa nuclear, pero dejó claro que “los misiles y el programa de defensa de Irán nunca serán un tema a negociar”. Y, aunque se mostró dispuesto a reunirse con representantes de Estados Unidos, aseguró que “aún no se dan todos los requisitos” para ello.

Donald Trump anunció el envío de más buques militares a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensionar el conflicto en Medio Oriente tras el anuncio del envío de nuevas fuerzas navales a Irán. En una conferencia de prensa, el mandatario volvió a insistir en la necesidad de que Teherán acepte un acuerdo y advirtió que el escenario aún puede cambiar.

“Hay otra armada muy hermosa navegando tranquilamente hacia Irán en este momento, así que veremos qué ocurre”, afirmó Trump durante un acto político en el estado de Iowa, en declaraciones reproducidas por la agencia estatal china Xinhua.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2016496939009781814?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2016496939009781814%7Ctwgr%5E6440f099eb7bafd00d75ad1446aefdf4e14f40ed%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-12610599973438731868.ampproject.net%2F2601162341000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false

En ese marco, el jefe de la Casa Blanca remarcó que Irán desperdició oportunidades anteriores para negociar. “Espero que lleguen a un acuerdo. Deberían haberlo hecho la primera vez. Hoy tendrían un país”, sostuvo, en un mensaje que combinó advertencia y presión diplomática.

Las declaraciones se produjeron un día después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara el despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, en medio de un clima de tensión marcado por disturbios internos en Irán.

Sin embargo, no quedó claro si Trump se refería específicamente a ese grupo de ataque o al envío de otra fuerza naval adicional, lo que añade incertidumbre sobre el alcance real del movimiento militar estadounidense en la región.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei enfrió un eventual acuerdo con Trump para recibir migrantes.

Javier Milei negó un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados

Artemis II despegará con destino hacia la Luna.

La NASA postergó el despegue de Artemis II hacia la Luna

La actriz falleció este viernes a los 71 años.
play

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

Cuba necesitaba el petróleo venezolano para mantener activa su economía.

El Gobierno le recomendó a los argentinos que no viajen a Cuba

La modelo agradeció a sus seguidores con un emotivo video.

Reapareció Soledad Fandiño después de un año de hermetismo sobre su salud

Narela Barreto fue hallada muerta. 

Revelaron dónde encontraron el cuerpo de Narela Barreto, la argentina hallada sin vida en Los Ángeles

Rating Cero

Evangelina Anderson, entre el amor y la soltería. 

Evangelina Anderson mandó al frente a Martín Demichelis: "Intentó volver un montón de veces"

La actriz falleció este viernes a los 71 años.
play

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

Esta película británica se estrenó en Netflix en 2018.
play

Netflix: dura 2 horas, se lanzó hace menos de 10 años y es una joyita que no vieron todos

Tras el reality, el cantante enfrentó conflictos contractuales que retrasaron el lanzamiento de material propio.
play

Qué fue de la vida de Francisco Benítez, cantante con tartamudez: pocos saben su vida tras ganar La Voz Argentina

Las dos amigas mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente.
play

Hoy en Netflix: la película que roza lo prohibido y tenés que ver lejos de niños

Los movimientos recientes y el cambio en la dinámica familiar terminaron por confirmar el desenlace. 

Un famoso futbolista comenzó los trámites de divorcio: ¿qué pasó?

últimas noticias

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 31 de enero

Hace 34 minutos
Los centros de detención del ICE por dentro. 

Estados Unidos comprará 20 bodegas para convertirlas en megacárceles de inmigrantes

Hace 50 minutos
Milei enfrió un eventual acuerdo con Trump para recibir migrantes.

Javier Milei negó un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados

Hace 1 hora
Adorni integrará el directorio de YPF por el Estado Nacional.

Adorni asume como director de YPF en representación del Estado Nacional

Hace 1 hora
El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan (derecha), y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la conferencia de prensa ofrecida en Estambul este viernes 30 de enero de 2026.

La advertencia de Irán a EEUU: "Estamos listos para negociar, pero también para la guerra"

Hace 2 horas