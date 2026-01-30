La advertencia de Irán a EEUU: "Estamos listos para negociar, pero también para la guerra"

Las declaraciones fueron hechas por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, durante unas reuniones con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, quien intenta mediar en el conflicto. También alertó que "puede extenderse por la región".

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan (derecha), y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la conferencia de prensa ofrecida en Estambul este viernes 30 de enero de 2026.

La República Islámica de Irán se manifestó a favor de encontrar una salida pacífica a las crecientes tensiones con Estados Unidos , aunque también aseguró que está en condiciones de llevar adelante una confrontación bélica. "Estamos listos para negociar, pero también para la guerra", advirtió este viernes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Las declaraciones del ministro iraní sucedieron en Estambul , en el marco de una reunión bilateral con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan , quien intenta frenar la escalada bélica norteamericana en Medio Oriente. De hecho, Turquía es uno de los países que está liderando la mediación entre ambos gobiernos.

"No apoyamos un ataque contra Irán. No lo aceptamos en junio, y no lo vamos a aceptar ahora", aseguró Hakan Fidan, el ministro de Exteriores turco. “No creemos que la solución militar vaya a ser fructífera. Recordemos lo ocurrido en Gaza. Así que mientras tratamos de sanar las heridas del pasado, no inflijamos otras heridas a nuestra región”, agregó.

Si bien el ministro de Exteriores iraní se mostró dispuesto a negociar una salida pacífica a las tensiones con Washington, Araghchi aseguró que la República Islámica mejoró sus capacidades para llevar adelante una guerra. "Estamos más preparados de lo que estábamos en junio", dijo sobre el momento en el que Teherán fue bombardeado por Estados Unidos e Israel.

"Si Estados Unidos se involucra directamente, entonces la situación será diferente a hostilidades previas. Y, por desgracia, esta vez el conflicto puede extenderse por la región” , aseguró el funcionario iraní.

Días antes, el jefe de la diplomacia turca le contó al medio Al Jazeera que Washington demanda que Irán ponga fin a su programa nuclear, que no envíe uranio enriquecido a otros países, que se deshaga de los misiles balísticos que puedan llegar a Israel y que deje de apoyar a los grupos armados de la región, como la organización política libanés Hezbolá.

Araghchi dijo que su país está dispuesto a hablar sobre el programa nuclear, pero dejó claro que “los misiles y el programa de defensa de Irán nunca serán un tema a negociar”. Y, aunque se mostró dispuesto a reunirse con representantes de Estados Unidos, aseguró que “aún no se dan todos los requisitos” para ello.

Donald Trump anunció el envío de más buques militares a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensionar el conflicto en Medio Oriente tras el anuncio del envío de nuevas fuerzas navales a Irán. En una conferencia de prensa, el mandatario volvió a insistir en la necesidad de que Teherán acepte un acuerdo y advirtió que el escenario aún puede cambiar.

“Hay otra armada muy hermosa navegando tranquilamente hacia Irán en este momento, así que veremos qué ocurre”, afirmó Trump durante un acto político en el estado de Iowa, en declaraciones reproducidas por la agencia estatal china Xinhua.

AHORA | Donald Trump amenaza a Irán con un ataque similar a Venezuela



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/DWsvI8erWv — C5N (@C5N) January 28, 2026

En ese marco, el jefe de la Casa Blanca remarcó que Irán desperdició oportunidades anteriores para negociar. “Espero que lleguen a un acuerdo. Deberían haberlo hecho la primera vez. Hoy tendrían un país”, sostuvo, en un mensaje que combinó advertencia y presión diplomática.

Las declaraciones se produjeron un día después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara el despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, en medio de un clima de tensión marcado por disturbios internos en Irán.

Sin embargo, no quedó claro si Trump se refería específicamente a ese grupo de ataque o al envío de otra fuerza naval adicional, lo que añade incertidumbre sobre el alcance real del movimiento militar estadounidense en la región.