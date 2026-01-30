31 de enero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, sábado 31 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 31 enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?
¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

El amor será una fuente de satisfacciones. Día poco apropiado para prestar dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. El plan de depuración empieza a dar sus resultados.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Cuide ese resfriado para que no vaya a más.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Debe desterrar el sentimiento de posesión hacia su pareja. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Día estupendo en su relación amorosa. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Crítica favorable en su actuación profesional. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La familia le dará grandes alegrías. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. Día en que se va a encontrar fuerte física y mentalmente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Especialmente reticente en el amor. Debería plantearse un plan de jubilación. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Hará un préstamo a una persona cercana. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Un paseo diario le vendrá muy bien.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. Podrá cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. En el trabajo, podrá organizar un nuevo proyecto. Las articulaciones pueden resentirse.

