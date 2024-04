Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner y acusó al peronismo de haber dejado "un país destruido"

"El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron...", agregó el mandatario.

La frase de Cristina Kirchner que motivó la respuesta de Javier Milei

Durante su discurso en Quilmes, la expresidenta valoró la legitimidad de origen del gobierno de La Libertad Avanza, aunque consideró que también debe haber legitimidad en la gestión.

"Te puede haber votado el 60%, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?", se preguntó Cristina.

También cuestionó el superávit fiscal del que se vanagloria la administración libertaria. "Es como que ustedes en sus casas no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit. ¡No, hermano! No es superávit, mirá todo lo que debés. ¿Superávit de dónde? No tiene sustento", aseguró, en referencia a las "deudas" que el Gobierno mantiene con empresas y provincias.