Javier Milei fue distinguido como "Embajador de la Luz" por una asociación judía ortodoxa

Milei dio un discurso de más de media hora en el que repasó sus vínculos con la religión judía y su apoyo en la Torá para la toma de decisiones personales y políticas, además de volver a hacer referencia a la frase "las fuerzas del cielo", extraída del libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19.

Ataviado con traje, zapatillas y una kipá, tras su discurso el libertario se abrazó con un rehén capturado por Hamás que logró salir con vida de la Franja de Gaza.

Embed AHORA: Javier Milei recibe el premio de Embajador de la Luz.



Se trata de un nombramiento que otorga la Sinagoga The Shul de Chabad Lubavitch, y será por el apoyo que dio a Israel en el marco de la guerra que enfrenta contra el grupo terrorista. pic.twitter.com/lxI13f0kjD — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) April 11, 2024

Embajador Internacional de la Luz: qué significa la distinción que recibió Javier Milei en Miami

Pese a ser un honor reservado para la comunidad judía, Javier Milei fue condecorado por "sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global y honrando su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad".

Embajadores de la Luz es un programa creado por la sección juvenil de Jabad Lubavitch. Su objetivo es garantizar que cada judío en su esfera de influencia tenga una Menorá, el tradicional candelabro de siete brazos, para celebrar la festividad de Janucá. Las Menorás se entrega a cada embajador, quien a su vez las regala a judíos amigos, colegas o familiares que de otra manera no las habrían recibido.

Qué es Jabad Lubavitch, la organización judía cercana a Javier Milei

Jabad Lubavitch es una organización judía jasídica fundada en 1772 y que actualmente tiene su sede central en el barrio de Crown Heights, en Nueva York. Tras el Holocausto, el grupo estaba casi al borde de la extinción, pero Menachem Mendel Schneerson, luego conocido como "El Rebe de Lubavitch", logró convertirlo en uno de los movimientos más influyentes en la religión judía que generó más de 5 mil centros educativos y sociales.

Tumba Menachem Mendel Schneerson rebe de Lubavitch Nueva York Queens Los restos del rebe de Lubavitch descansan en el cementerio de Montefiore en Queens, Nueva York, donde los visitantes tienen la tradición de escribir kvitlach (oraciones en pequeños trozos de papel) que luego se rompen y se arrojan ante las lápidas. Wikimedia

Entre las instituciones de la Lubavitch se encuentran jardines, escuelas, centros de rehabilitación en adicciones, hogares de cuidado y sinagogas. Las enseñanzas del rabino fueron publicadas en más de 400 volúmenes. Hoy, la entidad tiene un rol muy fuerte en términos geopolíticos y cuenta entre sus filas con Tzvi Grunblatt, un rabino con gran peso internacional.

El vínculo espiritual que une a Javier Milei con el judaísmo

Cuando fue electo diputado en 2021, Javier Milei aseguró: "Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina".

Además, según detalló en entrevistas, en julio de 2023, antes de las PASO, voló a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, donde le pidió su bendición. Luego, en su primer viaje como presidente electo, se trasladó nuevamente al lugar para agradecer.

En otro viaje, en plena campaña previa a las elecciones generales, Milei tomó un vuelo a Miami con su hermana Karina para pasar el Shabat con "amigos" de la colectividad, días antes del Año Nuevo Judío.

“Yo no voy a la iglesia, voy al templo, no hablo con sacerdotes, tengo un rabino de cabecera y estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y como estudioso de la Torá. Estoy a poco de ser judío, solamente me falta el pacto de sangre”, expresó en una entrevista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TawilRafi/status/1680364195915677696&partner=&hide_thread=false El Ohel de todos... pic.twitter.com/qrGSUfrC4p — Rafi Tawil (@TawilRafi) July 15, 2023

Su acercamiento al judaísmo se dio a través de Shimon Axel Wahnish, rabino jefe de la comunidad judeomarroquí argentina (Acilba), quien lo acompaña en el estudio de la Torá y será embajador en Israel. "El rabino que me ayuda a estudiar dice que debo leer la Torá desde el punto de vista del análisis económico", explicó.

Uno de los vínculos con el judaísmo se ve en redes sociales, donde sus seguidores citan constantemente un pasaje del Antiguo Testamento, extraído del libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19: "En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo".

A poco de ser electo, el Presidente había adelantado que Israel sería uno de sus principales socios en materia de política exterior y, al igual que el exmandatario norteamericano Donald Trump, buscará mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

Por qué Javier Milei no se convierte al judaísmo

Javier Milei judío judaísmo Israel Torá Pese a sus cercanos vínculos con el judaísmo, Javier Milei ha descartado convertirse formalmente.

En una entrevista al diario El País de España manifestó que "si vos sos judío, no estás obligado a cumplir con los preceptos del judaísmo. Si vos te convertís, estás obligado a hacerlo. Si soy presidente, ¿qué hago durante Shabat? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado?".

La comparación de Javier Milei de su hermana Karina con el profeta Moisés

En una entrevista de archivo, Javier Milei había comparado a su hermana con uno de los principales profetas de la tradición judeocristiana. "Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Entonces Dios le mandó a Aarón para que divulgue", comenzó explicando, invitado a A24. Luego, mientras se emocionaba, continuó: "Karina es Moisés y yo soy el que divulga. Soy solo un divulgador". A la vez que pronunciaba estas palabras, rompió en llanto, conmovido por la analogía.