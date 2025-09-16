Cristina Kirchner, tras la cadena nacional de Javier Milei: "Tanto lío para decir lo mismo que Macri" La expresidenta cuestionó el plan económico del Gobierno, luego de la presentación del Presupuesto 2026 por parte del mandatario, y comparó la gestión con la realizada por el líder del PRO entre 2015 y 2019. Por







La exmandataria cuestionó al jefe de Estado.

La exmandataria Cristina Kirchner criticó el discurso que brindó el presidente Javier Milei, en cadena nacional, para presentar el Presupuesto 2026. Además, comparó la gestión de La Libertad Avanza con la realizada por Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

"Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale! ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?", escribió en la red social X la presidenta del Partido Justicialista.

A través de una publicación, CFK volvió a cuestionar el modelo económico que lleva adelante el Gobierno y trazó un paralelo con lo ocurrido en el ciclo de Cambiemos al frente de la Casa Rosada: "Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!".

En tal sentido, Cristina auguró un complejo futuro a corto plazo para el país, debido a las políticas que lleva adelante Milei: "Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111 (...) Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida".