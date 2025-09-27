27 de septiembre de 2025 Inicio
Estos mitos de la belleza se despejaron en 2025 y debés conocerlos: cuáles son

Las creencias que la limitaban fueron desmontadas. Hoy, la autenticidad y la actitud marcan el camino.

La belleza no responde a reglas rígidas.

La belleza no responde a reglas rígidas.

Durante años, ciertas creencias sobre la belleza se repitieron tanto que terminaron asimilándose como verdades absolutas. Sin embargo, muchas de ellas no solo son falsas, sino que además generan malestar, frustración y afectan la autoestima de quienes intentan alcanzarlas sin éxito.

El mundo de la estética está en constante cambio, con profesionales que impulsan nuevas miradas más inclusivas y realistas. De la mano de especialistas, cada vez más personas descubren que la belleza no responde a reglas rígidas, sino a elecciones personales que se adaptan a cada estilo, edad y necesidad.

En este 2025, algunos de los mitos más extendidos finalmente fueron dados de baja, permitiendo que las rutinas de cuidado y expresión personal se conviertan en un espacio de libertad, para mostrarse con autenticidad y confianza.

pelo corto

Cuáles son los mitos de la belleza que ya no se deben creer en 2025

Uno de los mitos más comunes es pensar que el alisado elimina el frizz. Según explica el estilista Eduardo Franco, lo que realmente ocurre es que los tratamientos químicos y el abuso de la plancha resecan la fibra capilar, lo que potencia el problema. El frizz no se combate con calor, sino con hidratación y productos nutritivos.

Otro extendido es que el pelo corto no es femenino. La experiencia demuestra lo contrario, ya que un corte bien elegido puede ser igual de expresivo que una cabellera larga. Todo depende de la seguridad con la que se luzca y de cómo se complemente con maquillaje o accesorios.

piel skincare cuidado crema estética

La obsesión por la piel perfecta también quedó atrás. No existe un único modelo de cutis, cada tipo tiene sus particularidades y fortalezas. Mientras la piel grasa envejece más lentamente, la seca suele presentar menos imperfecciones pero es más propensa a arrugas. Reconocer y aceptar estas diferencias es parte de un cuidado responsable y realista.

Las canas dejaron de ser vistas como un signo de descuido. Hoy, cada vez más personas deciden mostrarlas con orgullo y utilizan productos que realzan su brillo natural o tintes translúcidos que las integran al color original. Esta tendencia apuesta por la autenticidad en lugar de la ocultación obligatoria.

También quedó en el pasado la idea de que existen colores prohibidos en el maquillaje. Lo importante está en elegir una buena base y experimentar con tonos que resalten las facciones. Lejos de ser una herramienta para esconder, se convirtió en un aliado para destacar lo mejor de cada persona, sin importar la edad.

Maquillaje

Otro concepto erróneo es pensar que la belleza tiene un límite de edad. Desde la adolescencia hasta la adultez mayor, siempre hay espacio para cuidarse, explorar estilos y disfrutar de la propia imagen. La estética no debería ser un mandato generacional, sino una elección libre en cada etapa de la vida.

