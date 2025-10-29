Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 120 muertos

Se conocieron nuevos videos sobre cómo fue el accionar de la Policía este martes en el Complexo do Alemão, una de las favelas más grandes de la ciudad. "Todo aquel que quiera contribuir a la lucha contra el crimen es bienvenido", expresó el gobernador Cláudio Castro.

En las últimas horas, se conocieron imágenes del megaoperativo policial que se realizó en la ciudad de Río de Janeiro , llamado "Operación Contención" donde desplegaron 2.500 efectivos en las calles del Complexo do Alemão , una de las favelas más grandes de la ciudad. El operativo duró cerca de 12 horas, fue una iniciativa del Cláudio Castro , tras una investigación de la División de Represión de Narcóticos (DRE) que se extendió por más de un año para frenar el avance de la organización narco Comando Vermelho .

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

En las imágenes que se compartieron, se puede ver un grupo de operaciones de la Policía y el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) avanzando armados por las calles angostas de la favela, en algunas de ellas abriendo fuego con sus ametralladoras.

" Esto se hizo con fuerzas locales, no pidieron ayuda a fuerzas nacionales. Este Gobernador bolsonarista quiere diferenciarse del Gobierno de Lula da Silva, ayer dijo que le había pedido en tres oportunidades ayuda a Lula pero fue desmentido por varios funcionarios ", detalló el periodista Gabriel Michi.

En relación con el día que se llevó adelante el operativo, Michi expresó que se " buscó un impacto, hay varias versiones, la oficial del Gobierno es que se hace en este momento porque tenían información de que había una reunión de capos narcos, de ciertas regiones para esa hora" .

La violenta respuesta y la muerte de cuatro agentes, dos policías y dos militares del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), llevó a que las autoridades decidieran extender el operativo a las zonas boscosas que rodean los barrios, donde varios delincuentes se habían ocultado. De allí, los vecinos recuperaron este miércoles unos 60 cuerpos que se sumaron a las 64 muertes registradas el martes. La operación terminó con más de 120 fallecidos, 81 detenidos y 93 fusiles incautados.

Las claves del megaoperativo en Río de Janeiro

El operativo policial a gran escala ordenado por el gobernador Cláudio Castro provocó el cierre de avenidas, la suspensión de servicios de transporte y el cierre de comercios, con más de 200 mil residentes afectados en distintos barrios. "La ciudad está conflagrada", describió el periodista Lucas Rocha, corresponsal en Río de Janeiro, en diálogo con Argenzuela por C5N.

"Tenemos una situación de conflagración social que fue organizada por el gobernador. Hacer el operativo de la manera que fue hecha fue un intento de operación electoral, un plan político del gobernador Cláudio Castro para lograr su elección como senador de la República", denunció.

La acción, dirigida contra células del Comando Vermelho (Comando Rojo), incluyó enfrentamientos en múltiples favelas y el despliegue de vehículos blindados. Sin embargo, según Rocha, "no hubo motivos claros para realizar los operativos en esos barrios" y advirtió que "fue una operación desastrosa del gobierno de Río de Janeiro".

Para Rocha, el trasfondo del operativo va más allá del crimen organizado. "Este operativo puede explotar una ola de violencia que no estábamos viviendo. Río no tenía una situación pacífica, pero tampoco un escenario de conflicto como el que podemos llegar a ver en los próximos días", advirtió.

El periodista también cuestionó la falta de estrategia a largo plazo: "Es necesario que enfrentemos el crimen organizado, pero con otras formas. Es inexplicable que un dron sea utilizado para atacar a la policía. ¿Cómo llegó esa tecnología a los grupos criminales? El problema es anterior a estos operativos, pero la respuesta no es la más correcta", afirmó.