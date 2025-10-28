Revelan que Javier Milei promocionó otra cripto dos meses antes de la estafa con $LIBRA Una nueva denuncia presentada por el diputado Maximiliano Ferraro señala que el Presidente promocionó el 9 de diciembre de 2024 junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy el token $KIP, de la empresa Kip Protocol. Por







Milei junto a Julian Peh, CEO de Kip Protocol.

La comisión investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA reveló este martes que el presidente Javier Milei participó en un esquema idéntico de especulación con criptoactivos dos meses antes del escándalo ocurrido el 14 de febrero. La nueva denuncia, presentada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y titular de la comisión, sugiere que la criptoestafa no fue un hecho aislado, sino la repetición de un patrón que involucró a "los mismos socios y el mismo esquema de especulación".

Según la denuncia, la operatoria inicial tuvo lugar el 9 de diciembre de 2024 y se concretó a través del token $KIP, promovido por la empresa Kip Protocol, la misma compañía que posteriormente estuvo detrás de la creación del token $LIBRA. El esquema de inversión contó con la participación de Milei y sus socios habituales en este tipo de negocios, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

El legislador Ferraro detalló que el modus operandi consistió en la adquisición del token en su valor más bajo, seguido de un impulso artificial de su cotización mediante la promoción del Presidente y, finalmente, el retiro de los involucrados con beneficios. "Hoy pudimos confirmar y demostrar que dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación", afirmó el diputado ante la comisión investigadora.

Las ganancias obtenidas en este esquema preliminar, a través del token $KIP, ascendieron a "más de 600 mil dólares", según los cálculos presentados por Ferraro. Este patrón de enriquecimiento rápido y planificado llevó al diputado a asegurar que el Presidente "ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él".

Durante la reunión de este jueves, los miembros de la comisión investigadora dieron luz verde a nuevas medidas de prueba para profundizar en esta línea de investigación. Entre las disposiciones aprobadas se encuentran la solicitud de nuevos oficios a tres plataformas de intercambio y el mantenimiento de las citaciones a familiares de Novelli, con el objetivo de esclarecer los movimientos detectados en cajas de seguridad antes y después del lanzamiento del token $LIBRA. Finalmente, la Comisión definió remitir toda la nueva información recabada al juzgado federal que ya investiga la posible estafa y la participación de Milei y sus socios en la controversia $LIBRA. El diputado Ferraro concluyó su presentación con un compromiso: "Vamos a seguir investigando hasta el final. Ni las presiones, ni el poder corporativo, ni todo tipo de encubrimiento van a tapar la verdad".