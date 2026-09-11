Javier Milei difundió un video en el que se compara con Domingo Sarmiento: "Usted me inspiró a enseñar" El Presidente usó la IA para publicar un supuesto diálogo con el prócer argentino: "Así que critican sus formas, don Javier. No se preocupe, a mí me decían lo mismo". Por Agregar C5N en









Milei se comparó con Sarmiento. Redes sociales

El presidente de la Nación, Javier Milei, publicó un video para saludar a los maestros en su día y para eso utilizó la Inteligencia Artificial para simular una conversación con Domingo Faustino Sarmiento en el que le agradece por inspirarlo a enseñar.

En el video, Sarmiento comienza: “Así que critican sus formas, don Javier”. Y Milei le responde: “Sí, viven criticando mi tono, mis formas, mi vehemencia”.”No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar, hasta me llamaron loco”, empatiza el escritor.

FELIZ DÍA DEL MAESTRO.

MAGA! pic.twitter.com/0GB1OOlstK — Javier Milei (@JMilei) September 11, 2026 “Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logan con tibieza. Es el costo de servir a la patria enfrentado a quienes promueven su atraso”, agrega Sarmiento y ahí es cuando Milei explica que él fue su inspiración para dedicarse a la docencia: “Por eso enseñé economía durante años, para que los argentinos aprendan como los políticos le robaban con la inflación y los impuestos”.

En el video del video, el Presidente asegura que “el mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad, el que enseña a pensar, no qué pensar y por suerte tenemos muchísimos así. Muchas gracias a todos los docentes de toda la Argentina”.

Javier Milei encabezará el viernes un acto por el Día del Maestro junto a alumnos y docentes El presidente Javier Milei encabezará el viernes, desde las 11, un acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde volverá a hablar ante alumnos y docentes, luego de su alocución en la escuela ORT, que generó mucha indignación entre padres y profesores de la institución, al arengar que abucheen a periodistas.

En este caso, el lugar elegido no se tratará de un instituto educativo, sino el comúnmente llamado Palacio Pizzurno, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Sin bien no se conocen detalles de las palabras que llegará a expresar el jefe de Estado ante alumnos y docentes, el discurso se enmarca en contexto de lucha y protesta por parte del colectivo de educación por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación y no aplicada por el Ejecutivo. A la vez de una continuidad en la conflictividad gremial docente en los niveles de primaria y secundaria, a un mes de la huelga nacional docente por los bajos salarios.