El desafío de ser docente hoy: "No hay enseñanza ni aprendizaje posible si no estás pensando en el otro"

Sabrina Flax, maestra de primaria con más de 15 años de experiencia, analiza los desafíos cotidianos de la educación actual: la sobrecarga burocrática, la falta de apoyo psicopedagógico en aulas diversas y la convicción de defender la escuela como el espacio donde las infancias son verdaderamente miradas.

En Argentina existen aproximadamente más de un millón de docentes que conforman el corazón del sistema educativo . A pesar de la pérdida de salario, las sobrecargas laborales y el abandono que existe en la profesión , los maestros persisten dentro de las aulas y buscan poder formar a futuros ciudadanos de la manera más integral posible. Dejar una marca en las infancias para que la pequeña semilla que siembran en los primeros años de su vida, crezca y molde a futuros ciudadanos.

En el marco del Día del Maestro, C5N habló con Sabrina Flax , quien tras permanecer tres años fuera del nivel primario por la llegada de sus gemelas, la docente retomó la actividad escolar dentro de un programa de intensificación en ciencias, donde trabaja con alumnos de primero a séptimo grado. ¿Cuáles son los desafíos que los educadores deben enfrentar dentro y fuera de la escuela?

Con más de 15 años de experiencia, Flax destacó que la escuela es una institución que intenta reinventarse continuamente gracias al esfuerzo de los maestros , sobre quienes recae el sostenimiento del sistema educativo . En redes sociales mantiene activa una cuenta sobre educación y consejo para docentes, donde pueden encontrar un lugar tanto para planear el contenido como un espacio de escucha para compartir vivencias con colegas.

La docente marcó que su regreso la enfrentó a dinámicas y formas de vincularse transformadas, aunque atravesadas por las mismas dificultades estructurales de siempre. "Me encontré con otra escuela en términos de necesidades, dinámicas y formas de vincularse, pero también con las mismas dificultades y oportunidades de siempre ", señaló.

La maestra abordó la creciente diversidad en el aula y sostiene que la realidad cotidiana frecuentemente desborda cualquier planificación previa. Según relató existen situaciones de conducta intempestiva y desborde emocional que no pueden resolverse únicamente con metodologías pedagógicas tradicionales o discursos teóricos.

Al respecto, Flax contrapuso la retórica gubernamental con la escasez real de personal en los establecimientos: "Se llenan la boca de discursos, pero se nota que hay gente que claramente nunca pisó un aula ni sabe de qué se trata". Asimismo, detalló la disparidad de adultos en los establecimientos: "En la escuela donde yo trabajo hay más de 300 alumnos y hay quizá un adulto cada 30 ó 40 personas".

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Sabrina remarcó además la carencia de gabinetes psicopedagógicos estables en el nivel primario de la Ciudad de Buenos Aires, donde un único equipo de orientación distrital debe atender a múltiples escuelas, provocando que la asistencia llegue tarde. "Los chicos y las chicas van a la escuela para aprender y pasarla bien; no estamos ahí para que nos peguen", sentenció.

Otro de los mayores obstáculos identificados por la entrevistada es la burocratización impuesta a la labor docente mediante plataformas digitales estatales que presentan fallas constantes. Sabrina ejemplificó esta traba con los sistemas para la carga de licencias médicas y boletines digitales, los cuales se traban o borran la información, obligando a los docentes a dedicar horas de su tiempo libre a resolver trámites administrativos.

"Uno estudió para poder enseñar y no para saber cómo estar cargando una licencia cuando tenés quizás a tu hijo con 40 grados de fiebre, preocupado para saber si te van a descontar o no", manifestó la maestra.

A esta carga se suma el trabajo no remunerado que exige la preparación de clases profesionales, el diseño de proyectos interdisciplinarios y la selección de materiales en el hogar. En este sentido, cuestionó romantizar la vocación: "Todo lo que dicen 'lo hago por vocación' lo que está escondiendo es una precarización absoluta de nuestro trabajo".

Según un informe del CIPPEC "el salario de los docentes hoy es más bajo que en 2005 cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo para recomponer el salario docente", además es muy dispar en las provincias. A esto se suma que "la mayoría de las provincias una desigualdad salarial entre los docentes de nivel inicial y primario, y los de nivel secundario y superior, a favor de estos últimos".

Imagen creada con IA - Grok.

También influyen las condiciones en las que trabajan "son edificios viejos, antiguos y que no tienen un real acondicionamiento", explicó Sabrina. En el mismo informe sentenciaron que "con los pocos datos disponibles que existen, cabe destacar que, a nivel nacional, el 30% de los directores indica que las escuelas no tienen acceso a agua de red pública y solo el 44% dice poseer red cloacal".

En esta línea, la maestra subrayó que las medidas de fuerza que llevan adelante los docentes, como los paros no son únicamente para defender su salario, sino también las condiciones en las que estudian los alumnos: "Cuando una se adhiere a un paro, no es solo por el salario, queremos mejorar nuestras condiciones de trabajo en el sentido salarial, pero también queremos mejorar el lugar y las propuestas de enseñanza en que están las chicas y los chicos".

Éxodo docente, la escuela como refugio y la enseñanza como militancia

Al reflexionar sobre la motivación para seguir en el sistema educativo, Sabrina definió la labor pedagógica desde el compromiso social: "Siento la enseñanza como una especie de militancia, en el sentido de hacer algo por mejorar el mundo de otra persona; no hay enseñanza ni aprendizaje posible si no estás pensando en el otro".

La enseñanza cobra un sentido profundo cuando se logra conectar a las infancias con el descubrimiento del mundo, como ocurrió al presenciar la fascinación de sus alumnos de segundo grado al observar por primera vez a través de un microscopio. Gestos tan cotidianos como un abrazo, un saludo sincero o la lectura de un cuento van construyendo experiencias fundamentales que acompañan a las personas durante el resto de sus vidas.

Flax sostiene de manera categórica que no existe posibilidad de enseñanza ni de aprendizaje si no se está pensando genuinamente en el otro. De este modo, la escuela ofrece la oportunidad única de "mirar a la otra persona", garantizando que los niños y niñas se sientan reconocidos y sepan que cuentan con alguien a quien recurrir para aprender.