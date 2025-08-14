Javier Milei dialogó con Volodimir Zelenski y ratificó el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia El Presidente se comunicó telefónicamente con su par del país europeo y fue invitado a visitarlo. "También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación", destacó el mandatario ucraniano. Por







Javier Milei junto a Volodimir Zelenski. X

El presidente Javier Milei se comunicó telefónicamente con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, y ratificó el apoyo de Argentina en la guerra con Rusia, que se profundizó en febrero de 2022, y se mostró dispuesto a colaborar en un acuerdo de paz. El diálogo se produjo en la previa de la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y el país ruso, Donald Trump y Vladimir Putin respectivamente, en el que se discutirá el posible fin del conflicto.

Zelenski destacó su conversación con el líder libertario y expuso sus ejes: "Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei. Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Les informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables. Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo. ¡Gracias!"

En tanto, destacó las medidas económicas del Gobierno y reconoció la chance de implementarlas en Ucrania. "También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación. Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo", afirmó.

También subrayó el vínculo entre ambos países. "En este momento, las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto. Hablamos de ello en detalle. La tecnología, la economía, la industria agrícola: existen muchas áreas de cooperación potencial", remarcó.

