Javier Milei dialogó con Volodimir Zelenski y ratificó el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia

El Presidente se comunicó telefónicamente con su par del país europeo y fue invitado a visitarlo. "También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación", destacó el mandatario ucraniano.

Javier Milei junto a Volodimir Zelenski.

El presidente Javier Milei se comunicó telefónicamente con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, y ratificó el apoyo de Argentina en la guerra con Rusia, que se profundizó en febrero de 2022, y se mostró dispuesto a colaborar en un acuerdo de paz. El diálogo se produjo en la previa de la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y el país ruso, Donald Trump y Vladimir Putin respectivamente, en el que se discutirá el posible fin del conflicto.

Te puede interesar:
Con un póster del estilo de Hollywood, La Libertad Avanza convocó al acto en La Plata

Zelenski destacó su conversación con el líder libertario y expuso sus ejes: "Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei. Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Les informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables. Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo. ¡Gracias!"

En tanto, destacó las medidas económicas del Gobierno y reconoció la chance de implementarlas en Ucrania. "También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación. Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo", afirmó.

También subrayó el vínculo entre ambos países. "En este momento, las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto. Hablamos de ello en detalle. La tecnología, la economía, la industria agrícola: existen muchas áreas de cooperación potencial", remarcó.

"También acordamos reanudar el formato de consultas políticas entre nuestros ministerios de Asuntos Exteriores. Nuestros equipos trabajarán activamente para garantizar que se celebren lo antes posible", agregó Zelenski en esta línea.

Por último, invitó al jefe de Estado a visitar Ucrania: "También agradecí a Javier su participación en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. Junto con todos nuestros socios, trabajaremos para garantizar que todos los niños ucranianos regresen a casa lo antes posible. Acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania".

El Presidente ya se había reunido con Zelenski en enero y marzo de este año. La primera de esas dos reuniones fue en Suiza, en el marco del Foro de Davos 2025. La segunda se trató de una charla "cálida", según aseguraron desde Casa Rosada, en la que se abordó "la relación bilateral y el proceso de paz" con Rusia.

Además de estas dos conversaciones, Zelenski estuvo en Buenos Aires para la asunción de Milei en diciembre de 2023.

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: "Continúa el deterioro salarial"

A pesar de que la inflación subió, Javier Milei y Luis Caputo celebraron los datos de julio

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

Distintos trucos caseros para reutilizar el jabón de tocador, super faciles y prácticos.

En sus cuatro estados: cómo podés reciclar el jabón de tu casa sin importar su composición

¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.

Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.

Una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias.

Un experto en longevidad reveló cuál es el superalimento que todo el mundo se puede permitir

