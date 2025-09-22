Javier Milei parte a Estados Unidos con el objetivo de materializar el eventual préstamo del Tesoro

22 de septiembre de 2025 Inicio
El Presidente mantendrá encuentros con Donald Trump y participará en la 80.ª Asamblea General de la ONU; el viaje se da en un contexto de expectativas sobre un posible financiamiento estadounidense.

Javier Milei se reunirá con la directora del FMI y con el Tesoro de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei emprende vuelo rumbo a Estados Unidos en la noche del lunes, tras reprogramar su viaje que inicialmente estaba previsto para el domingo. El mandatario participará en la 80.ª Asamblea General de la ONU y mantendrá una reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump.

Martín Guzmán alertó sobre riesgos de un préstamo de EEUU: Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo
Guzmán criticó el préstamo de EEUU: "Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo"

El viaje originalmente incluía un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que deberá reprogramarse. Según explicó el canciller Gerardo Werthein, algunas reuniones se pospusieron para que el presidente pueda concentrarse en sus compromisos más relevantes en Estados Unidos.

La agenda confirmada prevé la asistencia de Milei al discurso de Trump en la ONU el martes a las 9.30 (hora local), seguido de una reunión bilateral entre ambos mandatarios a las 11.45. Del lado argentino participarán Werthein, Sergio Caputo y probablemente Karina Milei; del lado estadounidense, estará el secretario de Estado Marco Rubio y otros tres funcionarios. Durante el encuentro se abordarán distintos temas, incluida la situación económica de Argentina.

El discurso de Milei ante la ONU está programado para el miércoles alrededor del mediodía. Según Werthein, la intervención será “alineada con nuestra política, seria y cuidadosa”.

El viaje del presidente se produce en un contexto sensible para la economía argentina, marcado por el anuncio de un eventual préstamo del Tesoro de Estados Unidos al Gobierno, que genera expectativas sobre financiamiento externo en medio de la campaña electoral y la volatilidad financiera interna.

