Javier Milei defendió la "transparecia" de su gestión y volvió a desestimar las denuncias de corrupción en Andis y $Libra

Tras defender a José Luis Espert que este domingo tuvo que bajar su candidatura por las denuncias por presuntos vínculos narcos, el presidente Javier Milei salió al cruce de las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la presunta estafa con la criptomoneda $Libra.

“Nosotros somos hiper transparentes y cuando vemos que algo está mal lo corregimos. Nos acusan de criptoestafa y otras estupideces. Los meme coins no son activos por la volatilidad que tienen. Es un mercado hiper específico. Había que ser muy sofisticado para poder entrar en esos mercados”, afirmó Milei en La Nación +, al referirse a la criptomoneda que promocionó en sus redes sociales el 14 de febrero.

El Presidente explicó que el proyecto $libra no tuvo fines irregulares y negó que se haya configurado una estafa: “Son traders de volatilidad, no les importa el valor. Mientras más volatilidad mejor. No hubo estafa. Los fondos que tenía Davis le levantaron el embargo y los puede disponer como quiera. Todos los que hablan de criptoestafa son estafadores. Si lo dice un economista, peor todavía”.

En ese sentido, Milei sostuvo que su intención fue “buscar financiamiento para emprendimientos que no pueden acceder al crédito formal” y reconoció que, aunque volvería a intentar impulsar esa idea, lo haría de otro modo: “Tratando de hacer el bien hice ese tuit. Ex ante lo volvería a hacer, ex post no”.

El jefe de Estado también apuntó contra el exfuncionario Diego Spagnuolo, a quien vinculó con la difusión de rumores sobre supuestas irregularidades dentro del Gobierno. “No me puedo hacer cargo de una operación. Son los mismos que armaron la operación de Espert. Es común en política que haya gente que se la pasa hablando mal de todo el mundo. La cantidad de cosas aberrantes que van a decir de nuestro espacio son enormes, pero son chimentos de peluquería”, expresó.

Milei confirmó que apartó a Spagnuolo por “incumplimiento de funcionario público” y aseguró que sus dichos fueron falsos: “Spagnuolo se dedicó a esparcir chimentos de peluquería. No sé por qué lo hizo. Dijo cosas imposibles, jamás me podría haber dicho las cosas que dijo que me dijo. Debería haber denunciado ante la Justicia. No lo hizo y lo tuve que apartar. Se la pasaba hablando mal de mis ministros y no sabía”. Finalmente, el mandatario insistió en que su gobierno no tiene nada que ocultar y atribuyó las denuncias a una maniobra política: “Somos gente honesta. Estas denuncias son horribles. Lo hacen porque las denuncias se esparcen rápido y la Justicia avanza lento”.