Esposa de Matt Damon: así fue la impresionante transformación de Luciana Barroso

La argentina que está en pareja con el famoso actor de Hollywood impactó con un destacado look en la alfombra roja de una fiesta en San Francisco.

Muchos actores internacionales han formado pareja con mujeres argentinas , tal vez esto pareciera simplemente un dato de color, pero no lo es. Todas ellas son famosas que se destacan sorprendentemente por su belleza . Una de ellas es Luciana Barroso , quien formó familia con el actor y guionista estadounidense Matt Damon .

Damon, considerado una de las estrellas más rentables y respetadas de Hollywood . Saltó a la fama mundial en 1997 al ganar el Óscar al Mejor Guion Original por Good Will Hunting (En busca del destino o El indomable Will Hunting), película que coescribió y protagonizó junto a su gran amigo Ben Affleck.

Siempre mantuvo un perfil bajo fuera de la pantalla. Sin embargo, sí se sabe que está casado con la argentina Luciana Barroso desde 2005, a quien conoció en 2003 mientras ella trabajaba como camarera en Miami. Dicen que fue amor a primera vista, y parece ser que así es porque su vínculo sigue intacto como el primer día tras 21 años juntos . A continuación, les contamos todos los detalles de la increíble transformación de la esposa del actor que sorprendió en la alfombra roja .

Luciana Bozán Barroso es una diseñadora de interiores y exazafata argentina , conocida mundialmente por ser la esposa del actor de Hollywood Matt Damon , aunque cabe destacar que ha ganado reconocimiento en los medios no solo por su belleza, sino también por su profesión. Nacida en Salta , Argentina, el 31 de julio de 1976, su historia de amor con el actor es considerada una de las más románticas y estables de la industria .

Antes de mudarse a Estados Unidos, trabajó como azafata de vuelo. Posteriormente se instaló en Miami, donde trabajaba como camarera y bartender para mantener a su hija mayor, Alexia. Actualmente, se desempeña como diseñadora de interiores y mantiene un perfil mediático bajo, apareciendo principalmente en eventos de la industria para apoyar a su esposo.

Recientemente, Luciana ha sido vista junto a su familia en estrenos importantes, como el de la película The Rip en enero de 2026 en Nueva York, donde posó al lado de Matt y sus hijas en una de sus pocas apariciones públicas conjuntas. La bella argentina, de 49 años, acaparó todos los flashes con un look de lo más favorecedor, compuesto por un vestido negro de finos tirantes a juego con sus sandalias, la piel muy bronceada y un nuevo corte de pelo, con el que deja atrás su larga melena y rejuvenece su imagen.

luciana

A punto de cumplir 50 años, Luciana Barroso cambió de imagen por completo con este corte de pelo radical, estilo bob, con el que dice adiós a su larga melena. Un peinado, cortado a capas, que le aporta volumen y movimiento y lo ha acompañado de un maquillaje natural con el que potencia los ángulos de su rostro. Esto fue en una fiesta de San Francisco donde se llevó todas las miradas, como ha sucedido en otras ocasiones, pero ahora se la vio más espléndida que nunca.